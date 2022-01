Las series originales de HBO mejor valoradas por la crítica

En los últimos años, HBO se ha consolidado como una de las plataformas de vídeo en streaming más exitosas de la actualidad, en una constante lucha con Netflix. Una lucha que cada vez se expande más, debido a la aparición de más y más plataformas, como son los casos de Amazon Prime o Disney +.

Sin embargo, HBO es, sin lugar a dudas, la más longeva de todas estas plataformas. Y es que mucho antes de su conversión hacia una plataforma exclusiva de internet, era un canal de televisión por cable, que lleva teniendo peso en el contenido televisivo desde mediados de los 70.

Este enorme recorrido hace que la empresa sea también una de las que más experiencia tiene en la creación de productos que han resultado tremendamente exitosos. Tal es así, que tiene entre sus contenidos originales algunas de las series mejor valoradas de la historia. Series que se cuelan en lo más alto del ranking de IMDB, la base de datos más importante del mundo en lo referente a cine y series, que recoge valoraciones tanto de los críticos más reputados del mundo como del grueso de la audiencia. Y a continuación te hablaremos de alguna de ellas.

Hermanos de Sangre (2001)

Hermanos de Sangre (2001)

La mejor valorada según la plataforma, seguramente para sorpresa de muchos, es Hermanos de Sangre. Y hablamos de sorpresa ya que se trata de una serie que constó con una sola temporada de diez capítulos. Se trata de una serie-documental bélica basada en hechos reales que narra las vivencias de la Easy Company, un batallón estadounidense que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta con material exclusivo como documentos originales recogidos por algunos de los principales protagonistas de la contienda, como cartas o fotografías, entrevistas a periodistas, historiadores e incluso participantes en la guerra… Una serie que se llevó 4 premios Emmy, entre los cuales se encontraban el de Mejor Serie y Mejor Dirección, y cuenta ni más ni menos que con una valoración de 9.4/10 en la plataforma IMDB.

Chernobyl (2019)

Chernobyl (2019).

Fue la gran sorpresa de 2019, y se ha colado de forma merecida entre las series mejor valoradas de la historia, que es decir mucho. Algo que también sorprende por lo rápido que caló entre el público y los expertos en tan poco tiempo, ya que esta cuenta solo con cinco episodios de una hora. También basada en un género histórico, narra desde diversos puntos de vista la tragedia acaecida en 1986 en Chernobyl, tras la explosión de la planta nuclear de la ciudad de Prípiat.

Narra de forma concisa y certera uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado, que dio lugar a una situación que puso en jaque a todo el continente europeo y que acrecentó aún más las tensiones entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría. Un grandísimo trabajo que le llevó a levantar hasta 6 premios Emmy en la 71º edición de estos premios, incluyendo también los más importantes, como el de Mejor Serie, Mejor Director, Mejor Actor o Mejor Guion. En la plataforma IMDB, cuenta con la misma nota que la anterior: 9.4/10.

Los Soprano (1999 – 2007)

Los Soprano (1999-2007).

Considerada por muchos el mejor drama de la historia. Narra la historia de Tony Soprano, el líder de una de las mafias más reconocidas de la ciudad de Nueva Jersey, en una trama que de desarrolla a través de las confidencias en las que Tony narra todas sus vivencias a su psicoanalista, siendo este un enfoque muy original para contar una historia a la que se le da un sentido argumental y temporal a través de esas entrevistas.

Con una trama que se extendió durante ocho años que dieron lugar a seis temporadas y 86 episodios. A lo largo de ese periodo de tiempo, Los Soprano se ganó el puesto de serie con más nominaciones a un Emmy hasta la llegada de la serie que ocupa el siguiente puesto, con un total de 112 nominaciones a los Premios Emmy, de los cuales, sin embargo, solo se alzó con 21 estatuillas. Su valoración en el portal, es de 9.2/10.

Juego de Tronos (2011 – 2019)

Juego de Tronos (2011-2019).

No podía faltar la que, con casi toda seguridad, es la serie más famosa de la historia. Basada en los libros de Canción de Fuego y Hielo, escritos por George R. R. Martin, Juego de Tronos se ambienta en un mundo fantástico en el que algunas de las familias más poderosas de Poniente se enfrentan entre sí en busca de hacerse con el codiciado Trono de Hierro, el cual serviría para gobernar al resto de reinos de un mundo asolado por el ansia de poder.

No solo es la serie más mediática de la historia, algo que se evidenció en la emisión de su octava y última temporada, que hizo del estreno de sus episodios cada domingo un evento mundial que congregaba a los millones de seguidores de la serie. Es también la serie más premiada de la historia, a una distancia bastante considerable de la segunda, con un total de 59 premios Emmy y 160 nominaciones, sentando un precedente que difícilmente podrá ser superado. No obstante, su nota en IMDB no refleja esta dimensión, ya que cuenta también con un 9.2/10, una cifra al alcance de muy pocas, pero que no refleja el impacto mediático que ha tenido la serie durante sus ocho años de emisión. Algo que, con casi toda seguridad, está provocada por su controvertida última temporada, que muchos consideraron que no estuvo a la altura para ser el cierre de las siete temporadas anteriores.