¿Son realmente tan malas las bebidas energéticas? El experto Carlos Jaramillo responde

En todos los sentidos, la alimentación representa un pilar fundamental de un estilo de vida saludable. Desde hace décadas se dice aquello de que somos lo que comemos, y más allá de apostar por alimentos saludables, también es importante mantener alejados de nuestra dieta todo tipo de elementos que pueden resultar perjudiciales para nuestra salud.

Desde hace décadas, los refrescos han sido objeto de discusión por motivos como su alto contenido en azúcar o en cafeína en algunos casos. Sin embargo, la llegada de las bebidas energéticas dejó a un lado el debate sobre estos simples refrescos. Pero, a la hora de la verdad, ¿realmente son tan malas las bebidas energéticas? El Dr. Carlos Jaramillo lo desgrana.

Los componentes de este tipo de bebidas y su efecto sobre nuestra salud

El doctor especialista en el ámbito de la nutrición, que cuenta con casi cuatro millones y medio de suscriptores en YouTube, ha querido resolver de una vez por todas las dudas respecto a esta bebida, cada vez más popular. Y para hacerlo, ha hecho hincapié en algunos de sus ingredientes, los cuales resultan especialmente nocivo. Más allá de su altísimo contenido en azúcar, estas bebidas destacan por sus casi 140 miligramos de cafeína y los dos gramos de taurina.

A mayores de esto, y en función de la marca y el sabor elegido, los ingredientes pueden variar. Sin embargo, simplemente estos dos ingredientes pueden provocar graves problemas de salud si se hace un consumo prolongado de este tipo de bebidas. Entre estos problemas, los más graves son las arritmias cardiacas y la hipertensión, pero más allá de esto también menciona el insomnio, la ansiedad y el daño hepático.

Con todo esto, resulta evidente que, efectivamente es cierto que las bebidas energéticas son sumamente nocivas para la salud. Pero además, el Dr. Jaramillo hace especial hincapié en cierto grupo de personas, que deberían tener terminantemente prohibido el consumo de estas bebidas: personas con hipertensión arterial, embarazadas, niños y adolescentes, puesto que también pueden afectar al desarrollo cerebral de los más jóvenes.

Recomendaciones y alternativas a este tipo de bebidas

Dicho todo esto, parece una obviedad que es muy recomendable no consumir este tipo de bebidas en ningún caso. No obstante, el experto asegura que, de seguir haciéndolo, lo más importante es hacerlo en cantidades pequeñas, mencionando un máximo de media lata, y, sobre todo, no mezclar estas bebidas con alcohol ni beberlas después del ejercicio, ya que puede tener efectos fatales e inmediatos.

Por ello, asegura que cualquier alternativa a esta bebida es mucho más beneficiosa. A todos aquellos que la consumen con el objetivo de obtener un chute de energía, les recomienda una gran taza de café en lugar de uno de estos refrescos. Y a todos aquellos que lo consumen por su sabor, les recomienda apostar en su lugar por los zumos de frutas naturales o las infusiones de hierbas, bebidas igualmente dulces y refrescantes, pero mucho menos nocivas.