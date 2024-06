¿En qué momento se debe consumir cada suplemento alimenticio? El experto Borja Bandera responde

En el ámbito de la alimentación, son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de establecer una dieta equilibrada en la que nuestro cuerpo no eche de menos ningún elemento imprescindible. No obstante, allí donde la alimentación no llega, aparecen algunos suplementos alimenticios que cumples las funciones de determinados alimentos.

No obstante, es importante recalcar que hay que tener mucho cuidado con los suplementos alimenticios, ya que cada uno aporta algo distinto a nuestro cuerpo, y es fundamental tomarlos en su justa medida. Precisamente por ello, el experto en el mundo de la nutrición, Borja Bandera, nos cuenta en su canal de YouTube cómo deben consumirse algunos de los suplementos más básicos.

¿Cuándo debemos consumir cada suplemento alimenticio?

Cabe remarcar que se cuentan por cientos los suplementos alimenticios que podemos incorporar a nuestra dieta, por ello, el Dr. Borja Bandera habla únicamente de algunos de los más conocidos. Y comienza por la creatina, un suplemento ampliamente utilizado por aquellas personas asiduas al ejercicio físico, puesto que sirve para mejorar el rendimiento y aumentar la masa muscular.

Este complemente, especialmente extendido entre aquellas personas que acuden al gimnasio, tal y como asegura el experto nutricionista, se puede tomar en cualquier momento del día, puesto que funciona por acumulación intramuscular. Sin embargo, si lo que queremos es maximizar los objetivos de este complemento, consumirla después del gimnasio junto a carbohidratos, es la vía ideal para introducir este complemento en el músculo.

Otro de los suplementos alimenticios más comunes es el Omega-3, cuya función gira fundamental en torno a la reducción de los triglicéridos. Este complemento, que se puede encontrar en muchos alimentos, es muy beneficioso para personas con problemas cardiacos, y de acuerdo a los consejos del Dr. Bandera, debe tomarse junto a las comidas, ya que la grasa ayuda a su absorción.

Otro de los suplementos cuyo uso está más extendido es el del hierro. Muchos médicos recetan hierro a aquellos pacientes que tienen problemas de salud relacionados con la sangre, como puede ser la anemia. El motivo de esto es que el hierro fabrica hemoglobina en nuestro cuerpo, lo cual sirve para llevar el oxígeno de los pulmones a cualquier parte del cuerpo. Y tal y como explica el experto nutricionista, es recomendable tomarlo en ayunas junto a otros suplementos como Vitamina C, siendo poco recomendable mezclarlo con comidas abundantes.

Por último, otro de los suplementos cuyo uso está más extendido, especialmente para aquellas personas con problemas de insomnio, es el magnesio. Esto se debe al efecto relajante que este suplemento produce en nuestro cuerpo. En lo que respecta al mismo, Bandera asegura que se puede tomar en cualquier momento del día, aunque recomienda hacerlo justo antes de dormir, ya que puede producir un efecto de cansancio si lo consumimos antes de entrenar, trabajar, o llevar a cabo cualquier actividad que requiera un esfuerzo.