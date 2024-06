El nutricionista Borja Bandera trae los cinco pecados más saludables de Mercadona para este verano 

Desde hace ya muchos años, Mercadona se ha consolidado en España como el supermercado de referencia para millones de personas. Son muchos los motivos que han llevado a la cadena valenciana a ganarse este puesto, comenzando por una amplísima variedad de productos, y siguiendo por una gran relación calidad-precio.

Sin embargo, como bien decían nuestras abuelas, para hacer una buena compra, hay que saber bien qué productos comprar. Y dentro de la amplísima oferta de Mercadona, hay algunos productos que se han ganado un papel más importante que otros. Y de cara al verano, y en busca de brindar a los clientes de Mercadona una alimentación lo más saludable posible, el experto en nutrición Borja Bandera analiza cinco imprescindibles en tu dieta.

Tres opciones saludables para el desayuno sin saltarte la dieta

Y el análisis comienza por un imprescindible en millones de desayunos basados en la dieta mediterránea: el Colacao. Como todo el mundo sabe, el Colacao de siempre cuenta con un alto contenido en azúcar, por lo que no resulta especialmente saludable. Y tal y como desvela este nutricionista, el Colacao Zero tampoco resulta una opción explícitamente saludable ya que contiene maltodextrina, y tiene alto contenido en azúcar y calorías.

No obstante, sí menciona una opción mucho más saludable que se puede encontrar en Mercadona. Y se trata del Cacao Puro Desgrasado, de la marca La Chocolatera. Entre los beneficios de este producto respecto a los dos anteriores, destaca el hecho de que no contiene azúcares añadidos, que es el punto principal que desacredita al Colacao Zero como un producto saludable. Además, es rico en cacao y, por si esto fuera poco, también aporta antioxidantes.

El segundo producto que analiza son los cereales de Avena Crunch. Esta opción es, sin lugar a dudas, la más saludable en lo relativo a los cereales de todo el catálogo de Mercadona. Sin embargo, menciona también los cereales de Avena Crunch con Cacao, una versión para los amantes del chocolate que, si bien es menos saludable que la original, y contiene más azúcar y menos harina de avena integral, sigue siendo una opción fantástica.

Habla también sobre el agua de coco, a la cual bautiza como una de las bebidas más saludables de todo el catálogo de Mercadona. Entre otros muchos aspectos a destacar, más allá de ser sumamente refrescante y por tanto ideal para el verano, tiene un componente diurético que lo convierte en el complemento ideal para cualquier dieta. Eso sí, recomienda elegir la versión sin azúcar.

Los dos postres recomendados por el experto en nutrición

Sin olvidar tampoco el terreno de los postres, corona a los arándanos deshidratados de Mercadona como la mejor opción para saciar el hambre en cualquier momento del día. Si bien es cierto que tiene un alto contenido en azúcares añadidos, el arándano fresco es una de las frutas más saludables que se pueden consumir, por lo que habla de este complemento como el sustitutivo perfecto para cualquier snack.

Una lista que termina con un postre hecho para que los más golosos puedan calmar su sed de dulce: la mousse de chocolate proteico. Si bien este producto no es recomendable para una dieta diaria, al tener ese carácter dulce y saciante, y sobre todo un altísimo contenido proteico, este postre se revela como una de las mejores opciones con la que los amantes del dulce pueden disfrutar de un pequeño capricho sin tirar por la borda todo el trabajo de la dieta.