¿Por qué colocar los huevos de forma correcta puede evitar la salmonelosis? Esta experta te lo explica

Una de esos pequeños y sencillos placeres que la vida adulta nos regala, es ver la nevera llena cada fin de mes. Acudir al frigorífico y ver que no falta absolutamente nada es una sensación sumamente satisfactoria. No obstante, tal y como muchos expertos en la materia aseguras, una nevera llena no es sinónimo de una nevera organizada.

Es cierto que cada maestrillo tiene su librillo, y que cada persona adapta la organización de su nevera a sus necesidades más inmediatas. Sin embargo, tal y como están diseñados los frigoríficos actuales, la realidad es que algunas zonas están diseñadas para ciertos alimentos. Y con esto, la televisión de Catalunya plantea una duda: ¿Cómo debemos guardar los huevos en el frigorífico?

La televisión de Catalunya te enseña a guardar los huevos de forma eficiente

Una duda que, en parte, a día de hoy parece completamente resuelta. No solo porque los huevos vienen en cartones ya organizados, sino porque muchos frigoríficos incluyen hueveras en sus baldas para que podamos depositar los huevos sin que ocupen un espacio mayor. Sin embargo, una experta en el ámbito de la alimentación, ha revelado un secreto que no muchos conocen.

Más allá del espacio que deben ocupar los huevos en una cocina, la experta habla sobre la forma de colocarlos en la huevera. En las hueveras de cartón que compramos en el supermercado, si nos fijamos atentamente, los huevos siempre van con la parte puntiaguda hacia abajo. Una decisión que puede parecer aleatoria, pero no lo es, y esta experta nos explica por qué es así, y por qué debemos guardarlos del mismo modo en el frigorífico.

El motivo es que en la parte opuesta del huevo se encuentra la cámara de aire, que es la zona más contaminada del huevo cuando envejece. ¿Qué significa esto? Que, por cuestión de gravedad, la yema tienda a caer hacia abajo, de modo que si colocamos la parte contaminada mirando hacia abajo, es posible que la yema se contamine al entrar en contacto con esta zona, por lo que es imprescindible colocar la parte puntiaguda mirando hacia abajo.

Los motivos por los que hay que evitar cambiar la posición del huevo

Parece lógico pensar que debemos evitar siempre en la medida de lo posible que cualquier alimento evite ponerse malo en cualquier ámbito. Sin embargo, esto es aún más importante en el caso de los huevos, ya que el consumo de un huevo en mal estado puede desembocar en enfermedades como la salmonelosis.

Ser víctima de alguna de estas enfermedades o bacterias derivadas de los huevos y so consumo, puede desembocar en problemas de salud como la gastroenteritis, siendo esta salmonelosis una de las causas más comunes de gastroenteritis. Por ello, si queréis evitar cualquier tipo de problema derivado del consumo de los huevos, tal y como ha explicado la experta, es fundamental colocarlos de forma correcta en nuestro frigorífico.