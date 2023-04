El PIB andaluz se resiente en 2.000 millones por la sequía en el agro

«La tormenta perfecta«. Así define el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, la concatenación de crisis a la que se está enfrentando el campo andaluz, en la agricultura y la ganadería, en los últimos años, un sector fundamental en la creación de riqueza en la comunidad que ya empieza a acusar la «dramática» falta de agua, los efectos del nuevo reparto europeo de la Política Agraria Común (PAC), la subida de los costes de producción y la competencia desleal con productos de terceros países, entre otras circunstancias que inciden en el crecimiento del sector agroalimentario.

De este modo, según cifra el entorno del presidente, en 2022, Andalucía creció un punto menos del Producto Interior Bruto (PIB) de lo esperado por la mala situación del sector agroalimentario, un porcentaje que se traduce en unos 1.900 millones de euros si tenemos como referencia que finalmente el PIB Producto Interior Bruto (PIB) de 2022 ha alcanzado un montante de 189.878 millones de euros, es decir, un 5,2% de crecimiento. En este sentido, el presidente ha enfatizado en su intervención en el marco de la reunión del Comité de Expertos de la Sequía, celebrada en el Palacio de San Telmo, que Andalucía es la comunidad autónoma más importantes en términos de producción agrícola, y «si sigue la sequía el PIB se rebajará» para añadir que «si la sequía tiene un fuerte impacto en la 3ª economía de país, también tendrá un impacto grande en la economía de todo el país».

En estos momentos, con una medida de capacidad por debajo del 30% en los embalses andaluces, la falta de agua se eleva como el problema más acuciante al que se enfrenta el agro andaluz, pero no es el único sector afectado. El turismo, estrechamente dependiente del agua, así como los espacios naturales y la industria son otros ámbitos «fundamentales para nuestro modelo productivo», en palabras de Moreno, donde la sequía representa una amenaza mayor en Andalucía.

En el marco de este contexto general de sequía, el PP en el Parlamento ha impulsado, con los votos a favor de Vox, la regularización de los regadíos ilegales de cultivos de la fresa en el entorno del parque de Doñana, una iniciativa que ha recibido la contestación de toda la comunidad científica, así como la UE y la oposición. Estas voces precisamente ponen el acento en que, con la actual situación de sequía, no se puede garantizar los recursos hídricos a los cultivos que están al margen de la ordenación realizada en 2014 en el Plan de la Corona Norte, y que actualmente se nutren del sobreexplotado acuífero 27, que alimenta los humedales y marismas de la reserva biológica.

Aunque no lo ha comunicado de manera oficial, el entorno del presidente ya trabaja con escenarios en la que se produzcan restricciones de agua este verano, no en los grandes núcleos urbanos pero sí en los entornos rurales, como ya ocurre en la provincia de Córdoba a día de hoy. En este caso, las razones aducidas por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decretado no apta para el consumo el agua de la comarca de Los Pedroches y el Guadiato. El agua, con exceso de carbono orgánico, no podrá utilizarse para beber ni preparar alimentos, pero sí para el aseo personal.

163 millones para el tercer Decreto de Sequía

Es por esta razón que en este abril sin precipitaciones a la vista -mes propicio, tradicionalmente, para las lluvias- el presidente Moreno ha reunido de nuevo a los expertos del comité, en la que es su tercera convocatoria desde su creación en noviembre del año pasado, y ha anunciado un tercer Decreto de Sequía por valor de 163 millones de euros, de los que 40 serán ayudas directas y el resto, para abordar las obras hidráulicas en las cuencas andaluzas sobre las que tiene competencias. Este decreto será aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo 25 de abril.

Moreno ha recordado, en el marco de su intervención en el Palacio de San Telmo, que Andalucía tiene las competencias sobre el 33% de las cuencas de la región y que el otro 67% le corresponde al Estado (fundamentalmente la cuenca del Guadalquivir), razón por la que ha exigido que el Gobierno de la Nación sea «sensible» y comprometa los recursos necesarios para poder responder a esta grave situación.

La tesis del Gobierno autonómico es que el Ejecutivo central no ha desplegado las medidas necesarias para hacer frente a la situación de sequía y no acomete las obras hidráulicas que son de su competencias, caso, por ejemplo, de la reparación de la desaladora de Almanzora (Almería).

Es vital. Urge un compromiso mucho mayor del Gobierno de la Nación con las infraestructuras hidráulicas pendientes. Se echa en falta una sólida política de agua.



Ahora tiene una oportunidad de oro al asumir la Presidencia de la UE.



Cooperemos entre todos. pic.twitter.com/Ge46pcG9O8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 18, 2023

«Si no le gustan los trasvases, las obras ni la desalación, ¿cuál es la política del agua de este Gobierno?», ¿qué quiere que hagamos?, Que arranquemos los regadíos y por tanto que se produzca el menoscabo a nuestra actividad económica, que vaciemos los pueblos…» se ha preguntado el líder autonómico que ha dicho que «no queda otra que redoblar esfuerzos para prevenir y afrontar esta durísima realidad, desplegando con diligencia las medidas que sean necesarias».

En esta misma línea, Moreno ha pedido que el Gobierno de la Nación aproveche la presidencia rotatoria de la Unión Europea «para poner el acento en las políticas del agua y la sequía«, activando el fondo de crisis de la Política Agraria Común para ayudas al sector y que se prorrogue la Medida 22. «Al asumir la Presidencia de la UE, España tiene una oportunidad única para promover una política del agua a escala europea que sea especialmente sensible con las zonas que padecen sequía estructural como el caso de Andalucía».

Asimismo, se ha referido al PERTE de agua puesto en marcha por el Gobierno que ha calificado de «insuficiente» porque, según ha dicho, «carece de la agilidad que demanda la gravedad de la situación». Con respecto a ello, ha puntualizado que sólo para reparar las muchas fugas en las canalizaciones de abastecimiento el Estado ha concedido 12 millones de euros cuando la petición era de 70 millones.

«Desde la máxima lealtad institucional, pedido al Gobierno que asuma su responsabilidad, que se tome en serio la política del agua y que escuche a los agricultores y a los ganaderos», ha destacado. En las vísperas de la Mesa Nacional de la Sequía, pedida, según Moreno, entre otros por Andalucía, el presidente ha recordado que hasta la fecha, el Gobierno central solo ha respondido con un Decreto de Sequía por 9,7 millones, frente a los 141 millones», de los decretos andaluces.

«Urge un compromiso mucho mayor con las infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace demasiado tiempo», ha enfatizado el presidente que ha pedido «trabajar con luces largas», con planes a una década vista, ya que la sequía «no es un problema coyuntural, sino una consecuencia del cambio climático por el que las precipitaciones cada vez serán más escasas».