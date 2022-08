Accesorios y complementos para disfrutar del ‘running’

Desde hace unos años, el ‘running’ se ha desmarcado de otras formas de hacer deporte como el ‘jogging’ o el ‘footing’ para convertirse en una disciplina deportiva por sí misma. Cada vez más personas se apuntan a esta variante de correr al aire libre, tanto por la cantidad de beneficios para el organismo que conlleva como por la facilidad para practicar este deporte.

No es de extrañar que el running sea una de las disciplinas deportivas con la que sea más fácil mejorar nuestra salud: Con el running mejoramos nuestro sistema cardiovascular, combatimos la ansiedad y el estrés, al liberar endorfinas y fortalecemos nuestras piernas, sin olvidarnos, claro está, de que perdemos peso.

Esto no implica que no sea necesario un entrenamiento y una preparación antes de empezar a correr, y el vestuario para el ‘running’ no puede quedarse en un par de zapatillas buenas. Hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudarán a monitorizar nuestro progreso, llevar lo que necesitemos para la carrera y, ¿por qué no?, poder escuchar música durante nuestra carrera.

El más vendido

Siempre llevarás lo más importante contigo con el cinturón para correr de Fitgriff. Todos los teléfonos inteligentes comunes se pueden guardar cómodamente en el compartimento principal. El pequeño compartimento es ideal para llaves, efectivo, tarjetas de débito y crédito. Está fabricado en un material 100% resistente al agua. Además, las dos tiras reflectantes a lo largo de la cremallera garantizan una mayor visibilidad y seguridad al anochecer y por la noche. Fitgriff® Cinturón para Correr, Riñonera Running, Cinturón Deportiva Impermeable para Deportes o Viaje al Aire Libre – Mujer & Hombre (65-110cm, Black) Precio de compra: 15,95 € Ranking: 1 Premio: Resistente al agua Puntuación: 99

El preferido

El brazalete para móvil de Haissky incluye una bolsa adicional para guardar airpods, las llaves del coche u otros artículos importantes. Está diseñado para llevar la mayoría de los teléfonos inteligentes. El filtro de protección de PVC no bloquea la sensibilidad dactilar, por lo que podrás disfrutar del uso de tu teléfono sin sacarlo de la funda. El brazalete se puede ajustar gracias a su cierre de velcro. Brazalete Deportivo para Corre con Airpods Holder,HAISSKY Brazalete Móvil Deportivo para iPhone 11 Pro MAX/iPhone 11 Pro/iPhone XS MAX/iPhone XR/ 8 Plus/8 Galaxy S9/S8 Plus,Huawei P20 hasta 6.8″ Precio de compra: 13,99 € Ranking: 2 Premio: Adaptable Puntuación: 97

Controla tu progreso

La banda de frecuencia cardíaca de CooSpo captura datos en tiempo real. Podrás consultar en tu smartphone o tableta la frecuencia cardíaca en tiempo real, zonas de entrenamiento y calorías quemadas en tu smartphone. Podrás emparejar el dispositivo con teléfonos inteligentes, tabletas, relojes GPS gracias a su tecnología Bluetooth. La longitud de la correa ajustable es de 25 a 36 pulgadas. CooSpo H6 Banda de Frecuencia Cardiaca Bluetooth 4.0 Ant+ Monitor Sensor de Frecuencia Cardíaca Compatible con CoospoRide, Wahoo, Adidas Run, Rouvy, Pulsoid Precio de compra: 23,99 € Ranking: 3 Premio: En tiempo real Puntuación: 93

El más cómodo

Desde Under Armour llega esta camiseta transpirable que se ajusta como una segunda piel, gracias a su diseño elástico, ligero y transpirable, lo que evita el sobrecalentamiento y el exceso de sudoración. Garantiza la mayor comodidad y movilidad a la hora de hacer ejercicio y evita el mal olor. Under Armour Ua Hg Comp Sl, Camiseta Para Hombre, Negro (black White), L Precio de compra: 18,20 € Ranking: 4 Premio: Transpirable Puntuación: 93

Con esta selección tendrás los mejores accesorios del mundo del ‘running’. No obstante, estos complementos serán interesantes una vez lleves un tiempo entrenando y, quizá, un par de carreras a tus espaldas. Lo más importante, antes incluso de empezar a correr, es contar con un buen par de zapatillas cómodas.