Amazon tira la casa por la ventana antes del Black Friday: el complemento ideal para tu hogar inteligente

Amazon es una de las principales plataformas que expone en su máxima expresión la influencia que la tecnología ha tenido sobre nuestras vidas a lo largo de las últimas décadas. Algo que se ve reflejado en los avances que ciertos complementos, como son los televisores y los móviles, han tenido con el paso de los años.

Pero más allá de mejorar los dispositivos con los que ya contábamos, el avance tecnológico ha servido para dar cabida a nuevos conceptos que hasta hace no mucho parecían impensables. De hecho, los hogares inteligentes han cobrado una importancia creciente, de la mano de casas en la que todos los dispositivos están interconectados, a modo de hacernos la vida más sencilla.

Amazon aprovecha el mes del Black Friday para apostar por la seguridad en nuestra casa

Y como no podía ser de otra forma, ante la inminente llegada del Black Friday, desde Amazon nos han querido regalar un pequeño descuento en una amplia gama de dispositivos con los que animarnos a dar el paso hacia un hogar inteligente de una vez por todas. Y dentro de todas las posibilidades que ofrece, el Ring Intercom de Amazon es uno de los más buscados.

El ring Intercom. Foto: Amazon.

Esta tecnología ha cambiado por completo muchos de los complementos de nuestro hogar. Sin ir más lejos, ahora los interfonos cuentan con un sentido mucho más amplio de lo que hacían hace no tantos años. El ejemplo está en este tipo de productos, que nos permiten abrir la puerta y ver quién está en ella desde nuestro propio teléfono móvil.

Tal y como suena, ya no será necesario levantarse cada vez que alguien llame al timbre, pues lo podremos hacer a través de la propia app de Alexa. Y no solo podremos abrir, sino que también podremos hablar en directo con la persona que se encuentre en la puerta de forma remota, por lo que ahora podremos abrir la puerta a través de unos comandos con los que no tendremos que volver a interrumpir ninguna actividad.

Y esto es solo la punta del iceberg, puesto que también nos permite recibir alertas cuando alguien se coloque frente a nuestra puerta, e incluso tiene una funcionalidad de incluir invitados verificados para que ni siquiera tengamos que molestarnos en abrir la puerta a través de la app. Y dado que estamos en el mes de las rebajas, ahora lo podréis encontrar en Amazon a un precio de récord: podrá ser vuestro por tan solo 47,99 euros.