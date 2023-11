Las herramientas para encontrar las mayores gangas sin engaños este Black Friday

El mes de noviembre es uno marcado en color rojo en el calendario por millones de personas. Están aquellos que disfrutan de la época previa a la Navidad, en la que las calles de las ciudades comienzan a llenarse de luces, y el espíritu navideño impregna cada rincón a la vista. Sin embargo, muchos otros esperan la última semana de noviembre como agua de mayo por un motivo muy concreto: el Black Friday.

Desde hace ya varios años, los comercios establecieron el último fin de semana de este mes como el viernes negro, caracterizado por una amplísima lista de descuentos de todo tipo, de la mano de los cuales podemos toparnos con la ocasión perfecta para hacernos con ese producto que llevábamos meses ojeando, a la espera de un descuento que no podemos dejar pasar.

Un Black Friday que representa para muchos el pistoletazo de salida de las compras de Navidad, siendo una ocasión perfecta para ahorrar dinero en lo que respecta a los regalos navideños de nuestros amigos y seres queridos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Y en muchas ocasiones, lo que parece un descuento imperdible, no es ni más ni menos que una estrategia de marketing para que el cliente crea que ahorra dinero, aunque realmente no sea así.

No te dejes engañar este Black Friday de la mano de estas plataformas imprescindibles

Son muchas las empresas que acuden a estas burdas estrategias para engañar a los clientes. Una estrategia que consiste en una inflación de precio de forma previa a la llegada de esta fecha tan señalada, para después volver a dejarlo a su precio original durante el Black Friday, mientras que el cliente piensa que realmente esos productos concretos han recibido un descuentazo en su precio final.

Pero como suele ser habitual, en internet siempre encontramos soluciones a la mayoría de estos problemas. Y por suerte, podemos toparnos con un sinfín de plataformas que comparan la evolución histórica de los precios, brindándonos la posibilidad de evitar caer en esos engaños. Y hoy os hablaremos de las más efectivas de todas esas herramientas.

Y empezaremos presentando la reina de la corona. En una época del año en la que Amazon hace millones de ventas, CamelCamelCamel es la herramienta que todos podemos utilizar de forma gratuita, sencilla y eficaz, para comprobar la evolución de los precios de cada producto de cara al Black Friday.

Y lo cierto es que su uso no puede ser más sencillo. Simplemente tendremos que introducir la URL del producto en cuestión en su buscador, y CamelCamelCamel nos volcará todos los resultados en lo que respecta la evolución de su precio a lo largo de las últimas horas, días, semanas o meses. Y no solo eso, sino que también nos brinda la posibilidad de consultar los productos de Amazon que más han rebajado su precio de manera real de cara al Black Friday, siendo una opción ideal para aquellos que solo buscan echar un ojo en busca de alguna ganga, sin nada concreto en mente.

Si buscas comparar los precios de los productos a nivel global, y no solo en Amazon, entonces Idealo es la opción ideal. Una plataforma que cuenta con los datos de más de 11.000 comercios alrededor de todo el mundo, cuya función va mucho más allá de simplemente mostrar la evolución de precios, ya que, además, compara los precios entre distintas plataformas, sacándonos así de la duda que respecta a en qué plataforma comprar ese producto que queremos sí o sí al mejor precio posible.

Además, teniendo en cuenta que en una fecha tan señalada como el Black Friday los precios se actualizan constantemente, esta plataforma nos brinda la posibilidad de programar alertas con el objetivo de recibir un aviso directamente sobre un producto concreto cuando este rebaje su precio, pudiendo hacernos con él en el momento idóneo. Y por si todo esto no fuera suficiente, cuenta también con un propio foro que cumple una función similar al de CamelCamelCamel, en el que nos informan sobre las mayores gangas del Black Friday, que no podemos y no debemos dejar pasar.