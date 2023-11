Los trucos indispensables para convertirte en un cazador de gangas este Black Friday

Como cada noviembre, millones de personas esperan con ansias la llegada de la última semana de este mes, con el objetivo de encontrar en el Black Friday algunos de esos chollos históricos, de la mano de los cuales podamos hacernos con todo tipo de complementos en plataformas como Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés…

No obstante, de cara a este tipo de eventos, podemos encontrarnos con dos tipos de clientes: por un lado, aquellos que van a la aventura, sin ningún tipo de expectativa, a la espera de encontrarse con alguna oferta que les llame la atención, y que no puedan dejar pasar. Por el otro, aquellos que tienen claro lo que quieren, y que lo añaden a la lista de sus favoritos en todas las plataformas de cara al Black Friday a la espera de que su precio sea rebajado.

Sin embargo, más allá de estos dos, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de comprar en esta semana se realiza de forma online, a través de las páginas webs de diversas plataformas, existen varios trucos que nos permiten encontrar los mejores chollos durante el Black Friday. Y hoy os hablaremos de algunos de esos trucos secretos con los que podréis hacer las mejores compras posibles.

Los mejores consejos para sacar el máximo partido al Black Friday

En primer lugar, es importante tener en cuenta que se trata del mejor momento del año para realizar una gran inversión. Es la semana en la que todo tipo de productos, especialmente los electrónicos, reciben grandes descuentos en comparación a su precio original. Por eso, si estás esperando el momento idóneo para cambiar de frigorífico, teléfono móvil o televisor, el Black Friday es tu momento.

Un empleado prepara los productos en oferta para la campaña del Black Friday de 2020. EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Y el primer paso a tener en cuenta para convertirte en un auténtico cazador de gangas es tener siempre de la mano un comparador de precios. Una herramienta que resolverá en cuestión de segundos esa duda que responde el lugar ideal para descubrir en qué plataforma está más barato el dispositivo que deseas. Y no solo eso, sino que estas herramientas también ofrecen un registro histórico de los precios, por lo que también podrás discernir si se trata de un descuento real o de una triquiñuela para hacer que el descuento parezca mayor de lo que es.

En este sentido, es importante hacer hincapié en el ahorro real de los productos, y no en el porcentaje de descuento. Y es que no es lo mismo fijarnos en una gama de productos con un 15% de descuento si se trata de un televisor de lujo o de un pendrive. Por ello, es fundamental hacer un estudio a fondo de cada plataforma, y no centrarnos únicamente en las ofertas que estén a simple vista.

Sin embargo, esto puede llegar a parecer ciertamente agobiante, ya que hay mucho terreno por abarcar en internet. Por ello, contamos con opciones que nos brindan información sobre las mejores ofertas al segundo. Muchos medios llevan a cabo un directo sobre algunas de las ofertas más destacadas actualizadas al momento. Sin embargo, los canales de Telegram enfocados a esto resultan ser sin lugar a dudas la mejor opción.

Otro aspecto muy importante si queremos ahorrar un dinero extra es la flexibilidad al elegir el producto. A lo mejor, el iPhone color rojo de 128 GB que estábamos buscando no ha sido rebajado, pero sí lo ha hecho el iPhone verde de 256 GB, por lo que ampliando un poco las miras podremos acceder a las mejores ofertas con las que podemos toparnos.

Por último, pero no menos importante, algunas plataformas como Amazon cuentan con peculiaridades como el mensaje ‘Temporalmente sin stock’. Para muchos, esto es un mensaje disuasorio que les lleva directamente a lanzarse a por otro producto. Sin embargo, si sale este mensaje, quiere decir que aunque no cuentan con unidades en el momento exacto, el fabricante ya ha enviado una nueva remesa.

Por ello, si no lo necesitamos con urgencia, esta puede ser la mejor opción para hacernos con ese producto que deseábamos con un descuento extra, ya que, en algunas ocasiones, cuando este mensaje aparece, en Amazon optan por realizar un pequeño descuento a mayores. Por esto, este mensaje no solo no es algo negativo, sino que, si sabemos buscar, podremos encontrar gangas aún mayores de la mano de este sencillo cartel.