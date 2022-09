Los mejores artículos para salir a recoger setas

El otoño está oficialmente aquí y, con las lluvias de los últimos días y las bajas temperaturas, pronto llega el momento en que la recogida de setas se convierta en la actividad principal de la temporada.

Y es que la recogida de setas es una buena excusa para salir de casa y dar un paseo por la naturaleza, al tiempo en que, con suerte, puedes recoger estos hongos para aderezos y acompañantes de los platos estrella de la temporada: los de cuchara.

No obstante, recoger setas no es cuestión solo de retirar hongos sin más, si no que hay que tener un cuidado antes, durante y después de recogerlas del suelo. No solo por el peligro de llevarnos una sorpresa por recoger una seta que sea perjudicial para la salud.

Y es que los hongos suelen ser delicados, por lo que hay que tener un cuidado extra al cortarlos y meterlos en una bolsa o cesta.

El más vendido

La navaja setera de IMEX tiene una hoja de 7,5 cm de alta calidad. La navaja incluye llavero, cepillo retráctil (se recoge en el interior el mango de la navaja) y funda de transporte con enganche para cinturón. IMEX EL ZORRO 19120 – Navaja Setera Albainox Funda. H:7.5 cm Mango: Madera Hoja: Acero INOX Precio de compra: 9,18 € Ranking: 1 Premio: Completa Puntuación: 98

El favorito

La cesta de Frank Flechtwaren es la más indicada para llevártela a recoger setas. Su fabricación en mimbre te asegura una ligereza y que caiga parte de la suciedad y barro del suelo. Es, además, una cesta reutilizable para otra ocasión o para incluso recoger frutas u otras actividades de jardín y al aire libre. Frank Flechtwaren Natur Cesta para planchar Precio de compra: 31,99 € Ranking: 2 Premio: Ligera Puntuación: 96

El más económico

Anota todos los detalles de tus salidas para recoger setas en este cuaderno de registro y seguimiento. Desde la fecha, lugar, climatología, tipo y cantidad de seta encontrada, no te perderás ningún detalle. Es el regalo perfecto para los amantes de la micología. Su encuadernación en rústica y cubiertas con acabado mate le dan un toque de estilo. Incluye 100 páginas en papel de alta calidad. RECOGIDA DE SETAS: CUADERNO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO | Anota todos los detalles de tus salidas para recolectar setas: Fecha, Lugar, Climatología, … Regalo especial para amantes de la micología. Precio de compra: 6,99 € Ranking: 3 Premio: Calidad Puntuación: 94

Sin sorpresas

La guía práctica de setas de Larousse es especialmente adecuada para principiantes, ya que permite reconocer las especies más emblemáticas y evita confusiones con las setas tóxicas. En una primera parte se exponen los conocimientos fundamentales que hay que tener presentes para ir a buscar setas, con información sobre el reino de los hongos, recomendaciones a la hora de ir a buscar setas, cuándo salir al monte a buscarlas y dónde encontrarlas. Además, la guía ofrece las fichas de las 50 setas comestibles más habituales y de las 15 especies tóxicas que hay que conocer. La guía tiene un formato y una encuadernación que facilitan poder llevarla en las salidas a por setas. Guía práctica de setas (LAROUSSE – Libros Ilustrados/ Prácticos – Ocio y naturaleza) Precio de compra: 17,05 € Ranking: 4 Premio: Práctica Puntuación: 90

Con esta selección de artículos tendrás todo lo necesario para que la próxima salida que realices para recoger setas sea todo un éxito. Como hemos visto, algunos productos están dirigidos a los principiantes en la materia y otros los disfrutarán los más veteranos en esta actividad. Seas cual seas, con esta selección podrás disfrutar de una recogida de éxito. Y si no hay suerte, al menos habrás tenido un paseo agradable.