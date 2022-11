Batidoras de leche para preparar en casa un ‘cappuccino’ digno de la mejor cafetería

A los amantes del café les gusta el café de alta calidad, y que la leche esté en su punto. Hay quien prefiere una leche espumosa, como se preparan los capuchinos, con la que pueden hasta dibujarse formas en la taza.

Hoy en día, ya se venden cafeteras con una boquilla que remueve la leche hasta volverla espumosa. No obstante, esto no quiere decir que, si no cuentas con una cafetera de estas características, no puedas disfrutar de un café espumoso.

Para ello, viene bien contar con una pequeña batidora para crear leche espumosa en segundos. Suelen tener varias ventajas, incluyendo ser movibles, puedes dejarlas en cualquier punto de la cocina y usarlo en cuanto lo necesites.

Asimismo, a menudo estas pequeñas batidoras pueden utilizarse para otros usos en la cocina, como batir claras de huevo. Por eso, ten por seguro que, aunque busques una forma de preparar el mejor café, terminarás usando las batidoras de leche para más platos.

Con esto en mente, te dejamos una selección de las mejores batidoras eléctricas para preparar cafés dignos de cafetería.

La más vendida

La batidora de leche eléctrica MN 3800 crea leche espumosa en segundos, es cómoda y fácil de usar. Incluye soporte y la carcasa es de tacto suave. Apto para salsas de ensalada, bebidas mezcladas, batidos y clara a punto de nieve. Funciona a pilas con botón de conexión/desconexión. Orbegozo MN 3800 – Espumador de leche, carcasa de tacto suave, incluye soporte, funciona a pilas, apta para salsas, batidos o claras de huevo, Color Negro Precio de compra: 7,50 € Ranking: 1 Premio: Rápida Puntuación: 99

La favorita

Obtenga espuma espesa y cremosa con el espumador de PowerLix. Su con potente motor de 19000 rpm crea una espuma cremosa en la leche al instante. Funciona con pilas, por lo que no tienes que preocuparte de los cables ni de encontrar enchufes. El motor apenas hace ruido. Para limpiarlo, enjuaga el batidor en agua caliente corriente y se limpiará al instante. Viene con un soporte para un fácil almacenamiento y puede ser colocado en la encimera. Powerlix Espumador de Leche Eléctrico de Mano – Batidora Leche Espuma Con soporte de acero inoxidable, 15-20s, potente 19000 rpm, Batidor para Café con leche, Capuchino, Chocolate Caliente, Negro Precio de compra: 14,99 € Ranking: 2 Premio: Silenciosa Puntuación: 96

La más económica

Esta batidora cuenta con muelle de acero inoxidable y cuerpo de plástico. No dañará los utensilios de cocina ni los tazones. Fácil de limpiar con un paño húmedo. Ideal para preparar capuchino, café con leche y batidos en casa. También se puede usar para batir huevos. Plástico + Acero Inoxidable café Leche Bebida batidora eléctrica batidora espumador Cocina Huevo batidor Herramientas de Cocina de Mano Precio de compra: 4,71 € Ranking: 3 Premio: Versátil Puntuación: 93

La más completa

Espumador de leche de 500 W con diseño elegante en color negro y plata. Con tres modos de funcionamiento: calentar, espumar en caliente y espumar en frío. Capacidad de 240 ml para todo tipo de leche. Posibilidad de espumación desde frío e ir calentando la leche de forma progresiva. Accesorio desmontable para adaptarse a todas las funciones. Jarra sin cables, que facilita su manejo y funcionamiento. Base 360º antideslizante e interior con revestimiento antiadherente, libre de BPA y auto-off. Cecotec Espumador de leche Power Latte Spume 4000. 500 W, Capacidad de 115ml, Sin Cables, 3 Modos de Funcionamiento, Todo Tipo de Leche, Base 360º antideslizante Precio de compra: 29,90 € Ranking: 4 Premio: Funciones Puntuación: 90

Con esta selección, tendrás toda la información necesaria para elegir una batidora eléctrica para preparar una taza de café ‘cappuccino’ digno de las mejores cafeterías. Como ya hemos visto, cada uno de los productos elegidos tiene una serie de características que lo convierten en la mejor opción tanto para preparar café como para otros platos en los que necesites contar con una batidora más pequeña. Por eso, te animamos a elegir aquel que mejor encaje con tus preferencias.