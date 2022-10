Decoraciones terroríficas con las que preparar tu casa para Halloween

La fiesta de Halloween está a la vuelta de la esquina y muchos están empezando a pensar en cómo van a decorar su casa este año para ser lo más terrorífica posible. Y es que una buena decoración de Halloween tiene que asustar lo suficiente como para que, aun así, se puedan acercar a pedir el truco o trato.

A la hora de elegir, hay tantas decoraciones como tipos de casa. Por eso, si tienes una casa un poco más grande, tendrás espacio de sobra para colgar luces en el jardín o en el porche. A lo mejor, si vives en un piso, tendrás que conformarte con unas telas de araña forrando la puerta de tu casa, o colocar unas terroríficas pegatinas.

En cualquier caso, hay productos de decoración de Halloween para todo tipo de casas. Si eres de los que prefieren preparar la fiesta de Halloween con tiempo suficiente, toma buena nota de los productos de nuestra selección.

Las telarañas son una de las formas más sencillas de agregar un ambiente de Halloween a tu casa. Telarañas súper elásticas de algodón, suficientes para cubrir tu casa, ya sea tejidas en ventanas, paredes y muebles, etc. Es fácil de limpiar y no dañará tus muebles. También perfecta para mascaradas, bailes, fiestas de disfraces, carnavales…

El diseño de calabaza con linternas naranjas crea una atmósfera espeluznante de Halloween más realista. Requiere 3 pilas AA. No se sobrecalientan: suficientemente seguro como para tocar las luces de cadena incluso después de mucho tiempo encendidas. Impermeables para uso en exteriores. Se pueden colgar de ventanas, pasillos, patios traseros, puertas, árboles, etc. Disfruta de tu espeluznante Halloween con tu familia y amigos.

Estos tatuajes temporales están hechos de papel seguro y de alta calidad, no alérgico, no tóxico y completamente para la piel de los niños. Solo usa el tatuaje y pégalo en tu cuerpo. El tatuaje durará de 3 a 5 días. Se puede limpiar fácilmente con aceite para bebés, desmaquillante o desmaquillador. Aplícalos con agua de diez a veinte segundos. Un conjunto de varios diseños adecuados para niños, incluidos gatos, calabazas, monstruos, muñecos de nieve, brujas, calaveras, arañas, calabazas, etc.