En el día del padre regala estilo con estas Vans clásicas a mitad de precio en Asos

Con el día del padre a la vuelta de la esquina, son muchos los que están ya agobiados pensando en el regalo ideal. No es nada fácil dar con la opción perfecta, y aunque muchas cadenas de ropa o tiendas ya han lanzado sus propias secciones de ideal, no siempre nos acaban de convencer. Vans tiene una opción que nunca falla y que además consigue rejuvenecer su estilo.

No es sencillo pensar un regalo cada año, a veces se nos puede ocurrir algo que pueda necesitar o que ya nos haya comentado que le gustaría comprarse en alguna ocasión. Sin embargo, hay años que estamos escasos de ideas y parece que no nos van a dar ninguna pista de algo que puedan querer. Es en estas ocasiones cuando no está de más ir a por esas apuestas seguras.

Las zapatillas más populares de Vans ahora de oferta en Asos

No todo el mundo acaba de familiarizarse con las compras online, y más cuando hablamos de ropa o calzado y queremos acertar con la talla. Sin embargo, muchas webs de este estilo, como Asos, cuentan con una guía de tallas detallada y reseñas de otros usuarios que pueden ayudarnos a hacernos a la idea.

¿Por qué complicarse cuando podemos ir a por lo seguro? Muchas veces las opciones más sencillas son las que acaban siendo todo un acierto, y eso es precisamente lo que ocurre con las Vans Old Skool negras y blancas más populares de la marca. ¡Una propuesta que nunca falla!

Combinan con todo, sirven para todo el año y además consiguen darle un toque de lo más juvenil a cualquier outfit. Son unas zapatillas planas con puntera y talón de ante y cierre tradicional de cordones blancos. Cuenta con zonas acolchadas para una mayor comodidad y tiene una suela ancha tipo gofre para un mayor agarre.

Tal vez te cueste imaginar a tu padre con un calzado tan moderno como estas Vans Old Skool, pero estamos seguros de que le van a encantar en cuando vea su comodidad y su capacidad de rejuvenecer cualquier estilo. Además, están disponibles en la página web de Asos con un 50% de descuento, a un precio final de tan solo 40 euros.