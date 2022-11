Dispositivos MIDI para convertir tu habitación en un estudio de música

No es una novedad que el mundo de la música está cambiando a pasos agigantados. Hace no poco tiempo, aún consumíamos música en un formato físico. Las nuevas plataformas donde compartir música, la expansión de YouTube y Spotify ha permitido que puedan publicarse álbumes que no necesariamente hayan tenido que estar grabado en un estudio profesional, y se ha dado el caso de canciones de éxito que han sido grabados en una habitación.

Esta realidad explotó en la pandemia, cuando muchos artistas grabaron álbumes enteros desde la comodidad de su estudio casero. Pero esto no es un privilegio para unos pocos, hoy en día puedes grabar tus propias canciones con un dispositivo MIDI, un pequeño aparato, descendiente de los sintetizadores, con los que puedes grabar directamente en tu ordenador.

Hoy en día, estos dispositivos han evolucionado hasta llegar al punto en que puedes grabar melodías y programar ritmos desde el mismo teclado. Echa un vistazo a nuestra selección de instrumentos con los que podrás expresarte sin límites.

El más vendido

Controlador MIDI alimentado por USB con 25 mini teclas sensibles a la velocidad para la producción musical en estudio o en casa, el control de sintetizadores virtuales y la creación de ritmos. Toma control total de tu producción con su innovador joystick de 4 ejes para el control dinámico del tono y la modulación. Control completo de tus efectos e instrumentos virtuales: 8 perillas de 360 grados asignadas a todos los ‘plugins’ de tu estudio para mezclar, ajustar los controles del sintetizador, etc. Más de 1500 sonidos y 2 GB de contenido sonoro. AKAI Professional MPK Mini MK3 – Teclado Controlador MIDI USB de 25 Teclas con 8 Drum Pads, 8 Perillas y Software de Producción Musical Incluido, Standard, Color Rojo Precio de compra: 84,99 € Ranking: 1 Premio: Control Puntuación: 99

El favorito

Crea ritmos en cualquier parte con AKAI. Controlador de teclado USB portátil con muchas funciones con 16 pads MPC de presión dinámica para activar baterías, muestras melódicas, efectos y capas; grabación de secuencias de batería. Los controles de fácil acceso para tres bancos de pads ofrecen un total de 48 pads asignables; controles de repetición de notas MPC y de nivel completo para interpretaciones expresivas. 18 potenciómetros de 360 grados totalmente asignables accesibles a través de tres bancos para controlar el DAW, el efecto virtual y los parámetros del instrumento virtual. Técnica de reproducción: las almohadillas del MPD son lo suficientemente sensibles como para detectar una presión de entrada muy baja. No es necesario golpear el pad con mucha fuerza. Los usuarios pueden presionar el botón «Nivel completo» para alcanzar la velocidad más alta con una presión mínima. AKAI Professional MPD218 – Controlador de pad MIDI/máquina de pad de percusión/creador de ritmos con 16 pads, controles asignables, software de producción incluido Precio de compra: 81,00 € Ranking: 2 Premio: Portátil Puntuación: 96

El más económico

El controlador MIDI USB Plugger Studio Pocket Key 25 está equipado con 25 mini teclas sensibles, incluyendo los botones Pitch Up y Pitch Down, que permite cambiar el tono de las notas del teclado. Está equipado con un puerto USB para conectarlo al ordenador. No necesita pilas ni fuente de alimentación. Plug & Play. Una vez conectado a tu estación de trabajo, tendrás un estudio de producción musical completo para componer y organizar de forma intuitiva y sencilla todos tus sonidos. Con menos de 3,5 cm de grosor y 35 cm de ancho, las dimensiones del teclado MIDI USB Plugger Studio Pocket Key 25 han sido especialmente diseñadas para adaptarse perfectamente a su ordenador portátil o teclado de ordenador. Con su tamaño compacto y su peso ligero de 418 g, cabe fácilmente en una mochila para acompañarte a cualquier lugar. Plugger Studio Pocket Key 25 Teclado mazo MIDI USB ultra compacto para ordenador PC Mac. 25 teclas sensibles a la bicicleta. Compatible con todos los programas MAO DAW Plug-ins Instrumentos virtuales. Precio de compra: 42,64 € Ranking: 3 Premio: Tono Puntuación: 93

El más rápido

El controlador MIDI de AKAI tiene una matriz de 64 pads RGB sensibles a la velocidad de pulsación, para una rápida programación de patrones a lo largo de la línea de tiempo del secuenciador por pasos y notas en el modo performance. Máxima capacidad de ajuste – 4 bancos de controles MIDI asignables con sensibilidad táctil para controlar las asignaciones de mezcladores, canales y parámetros asignables por el usuario. Utiliza controles dedicados para examinar rápidamente archivos de audio y proyectos en la pantalla oled. Producción de ritmos simplificada con 16 pads de estilo mpc en modo drum. AKAI Professional FIRE – Controlador MIDI para FL Studio con conectividad USB plug and play, matriz de 64 clips y drum pads RGB sensibles a la velocidad de pulsación y pantalla OLED Precio de compra: 144,00 € Ranking: 4 Premio: Velocidad Puntuación: 90

Con esta selección, tendrás una idea de lo que esperar con estos teclados MIDI a la hora de grabar. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tienen una serie de características que los destacan ligeramente con respecto a los demás, por lo que te recomendamos elegir aquel que mejor encaje con tus preferencias.