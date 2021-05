La barbacoa portátil ‘top ventas’ en Amazon cuesta 27,85 euros

Con la llegada de la primavera, las temperaturas cada vez más cálidas y los días más largos, dejan de apetecer los planes de manta y peli en casa de fin de semana para apetecer otro tipo de actividades, de esas que gusta hacerlas al aire libre y con amigos como las barbacoas.

Y es que la idea de juntarte un sábado para pasar el día en familia y con amigos, tomar unas cervezas y disfrutar una buena comida en compañía es algo que a todos nos seduce por igual.

El problema muchas veces es la falta de espacio para tener una barbacoa, algo que puedes solucionar con un modelo de sobremesa. Para solucionarlo Amazon tiene a la venta una barbacoa portátil de sobremesa de la marca Imex por solo 27,85 euros.

Barbacoa portátil de sobremesa Imex El Zorro, en Amazon

Es el modelo más vendido de su categoría en Amazon y cuenta el reconocimiento de 380 clientes que le otorgan una puntuación de 4,6 estrellas (sobre 5) en la plataforma de comercio electrónico.

Se trata de una barbacoa de carbón de 31 x 21 x 14 cm que la hace especialmente sencilla de guardar cuando no se usa, de transportar y de colocar donde quieras. Incluso puedes llevarla en el maletero del coche sin apenas ocupar espacio, en una mochila e incluso llevarla a mano.

Barbacoa portátil de sobremesa Imex El Zorro, en Amazon

Esta barbacoa funciona tanto con leña como carbón vegetal por lo que te permitirá disfrutar desde cocciones rápidas y asados hasta delicados ahumados con astillas de madera de manzano o cerezo.

Los materiales de alta calidad con los que está fabricada esta pequeña barbacoa portátil conservan bien el calor y resisten las altas temperaturas del carbón ardiendo o la leña y sus brasas. Es robusta y no deberá preocuparte porque se estropee con el uso.

Además, gracias a que es fácilmente desmontable, una vez terminada la cocción de los alimentos será sencilla de limpiar y guardar.

