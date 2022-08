Las mejores agendas para el curso 2022-2023

El verano está llegando a su fin y llega el momento de la puesta a punto para el curso que comenzará en septiembre. Si bien es pronto para empezar a comprar los libros del curso que viene, una agenda te ayudará a planificar lo que espera al final de las vacaciones.

Muchas de estas agendas empiezan y acaban en un punto del año que no siempre es el mismo. Algunas comienzan en el mes de agosto, para ir tomando entrenamiento a la hora de planificar los días anteriores a la vuelta al colegio. Otras terminan a finales del 2023, para que tengas una visión general no solo del curso que empieza, si no del año en que termina.

Sea cual sea tu estilo a la hora de planificar, estas son algunas propuestas a la hora de elegir la agenda que nos acompañará durante estos meses del curso.

La más vendida

De Mr. Wonderful llega su agenda clásica para el curso 2022-2023. Con organización diaria y semanal, va de septiembre de 2022 a finales de agosto de 2023. Incluye juegos y extras entretenidos, incluyendo una página para anotar contactos. Cierre con goma elástica. Mr. Wonderful Agenda clásica 2022-2023 Diaria – Aquí cada día es único, Multicolor Precio de compra: 19,95 € Ranking: 1 Premio: Incluye juegos Puntuación: 99

La preferida

La agenda de Kokonote de agosto 2022 a diciembre 2023 es ideal para organizar tu día a día, ya que cuenta con los apartados necesarios que te ayudarán a tenerlo todo programado como su calendario de vista anual, planificación horaria, planificador de viajes y apartados para apuntar las cosas que te quedan por hacer y tus retos personales. La sección de objetivos mensuales incluye apartados donde apuntar cumpleaños, un balance financiero por mes para controlar tus gastos y mapas para apuntar los sitios donde has viajado. El cierre con banda elástica la mantiene bien cerrada y protege las páginas de su interior. Agenda 2022 2023 semana vista Beige – Agenda 2022 Big Size – Agenda escritorio desde agosto 2022 a diciembre 2023 │ Agenda semana vista 17 meses – Agenda Kokonote 2022 2023 – Papeleria bonita Precio de compra: 17,90 € Ranking: 2 Premio: Con objetivos mensuales Puntuación: 97

La más práctica

La agenda 2022-2023 de ‘El principito’ en tamaño de hojas lineadas en A5 muestra un día por página desde agosto de 2022 hasta julio 2023. Su portada con tratamiento antiarañazos dejará la agenda como nueva durante todo el curso. Cuenta con los apartados necesarios que te ayudarán a tenerlo todo programado: calendario de vista anual (2022/2023), planificación horaria, vista mensual en el inicio de cada mes. Entre sus extras destacan las páginas de pegatinas, un marcapáginas, 6 páginas de notas, y un bolsillo para guardar tus notas. Su tamaño de 14,8×21 cm la convierte en una libreta práctica y fácil de llevar de un lado a otro. Agenda 2022 2023 El principito – Agenda A5 – Agenda escolar 2022 2023 dia por página desde agosto de 2022 a julio de 2023 │ Agenda 2022 2023 dia por pagina – Agenda El principito – Licencia oficial Precio de compra: 11,80 € Ranking: 3 Premio: Tamaño portátil Puntuación: 95

La más grande

La agenda de Artfan te da el mayor espacio para planificar tu curso gracias a sus medidas de 216×283 mm, cercano a la medida de una hoja de tamaño A4. Su funda duradera de piel sintética suave es respetuosa con el medio ambiente y tiene un tacto suave. Además de la agenda del curso, tendrás 24 páginas para escribir más comentarios. Con piezas diarias mensuales, semanales y más grandes, puedes organizar tu trabajo y vida de forma eficaz. Contiene 160 páginas de alta calidad de papel libre de ácidos, lo que lo convierte en una agenda ligera y garantiza un rendimiento duradero. Tiene un cierre elástico, bolsillo interior, y dos marcadores. Artfan Agenda 2022 2023, agenda A4, 216x283mm, julio 2022 a junio 2023, 24 paginas de notas, negro Precio de compra: 18,05 € Ranking: 4 Premio: Más espacio Puntuación: 90

Con esta selección, tendrás todo lo necesario para empezar a planificar tus objetivos de cara al curso que viene. Como ya hemos dicho, algunas encajan más con un estilo de planificación, y abarcan más meses que otras. Por eso, es importante saber si queremos planificar solo los meses que estrictamente pertenecen al curso que viene o alargarlo hasta el final del año 2023.