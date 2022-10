Estos son los mejores altavoces para los más melómanos

Si tienes un amigo cuyo amor por la música roce lo enfermizo, estarás cansado de escuchar vocabulario musical relacionado con nociones como Hi-Fi, sonido envolvente o ideas como que en vinilo es la única forma correcta en la que escuchar música.

Para ese amigo o amiga melómana, un buen equipo de altavoces serán el regalo perfecto. Suelen tener una calidad de sonido envidiable, por lo que puede ser una buena opción si alguna vez no tienes muy claro qué regalar. Los mejores altavoces pueden utilizarse no solo para reproducir música, si no que pueden conectarse a la televisión o al ordenador.

Asimismo, los altavoces más modernos tienen posibilidad de conectar tu dispositivo Bluetooth y escuchar tus contenidos favoritos, y otros pueden funcionar hasta como máquina de karaoke. Sea cual sea el uso que vayas a darle, por tanto, aquí tienes una selección de los mejores altavoces.

El más vendido

El Vonyx VPS152A es ideal para tus eventos gracias a su sistema ‘Plug & Play’. De hecho, este altavoz Bluetooth se compone de varios elementos para permitirle una velada inolvidable: altavoz amplificado, altavoz pasivo, micrófono con cable, juego de luces alrededor de los ‘woofers’, mando a distancia por infrarrojos y cables para altavoces. Incluye un amplificador integrado con lector USB / SD integrado para reproducir MP3, tecnología inalámbrica Bluetooth que le permitirá transmitir su música favorita desde su teléfono inteligente o ‘tablet’ con un simple gesto. El micrófono incluido es ideal para DJs y presentaciones, pero también para karaoke. Disfruta del juego de luces que se iluminan al ritmo de la música. Llévalos a todas partes, son ligeros y fáciles de transportar. Vonyx VPS152A Pack de 2 Altavoces de 15″ 2 tripodes Reproductor USB/SD para ficheros MP3 y Receptor Bluetooth Precio de compra: 379,00 € Ranking: 1 Premio: Karaoke Puntuación: 99

El favorito

Los altavoces de Logitech cuentan con sonido envolvente, tiene la certificación THX y descodifica pistas de sonido Dolby Digital y DTS. Con cerca de mil vatios de potencia, te asegurarás un audio pleno y graves potentes. Se conectan hasta seis dispositivos compatibles a través de entradas de 3,5 mm. Con el control integrado, podrás ajustar de forma independiente el volumen de cada altavoz satélite y el subwoofer, todo ello desde el panel de control o el mando inalámbrico. Logitech Z906 5.1 Sistema de Altavoces Sonido Envolvente THX, Certificado Dolby&DTS, 1000 W de Pico, Multi-Dispositivos, Entradas Audio Múltiples, Enchufe EU, PC/PS4/Xbox/TV/Móvil/Tablet, Color Negro Precio de compra: 298,00 € Ranking: 2 Premio: Control Puntuación: 96

El más económico

El mini altavoz para PC y ‘smartphone’ de SADA se adopta la bocina de la unidad de frecuencia completa HF, con bajos ricos, tono medio completo, agudos claros, alta eficiencia y baja distorsión. Disfruta de música conmovedora con alimentación USB y puerto de audio de 3,5 mm. Potencia de salida del altavoz 3 W, sonido envolvente estéreo de alta fidelidad HIFI. Iluminación de ambiente, negro y azul con un ambiente elegante, escritorio decorativo simple, diseño de apariencia de alto nivel. SADA Mini Altavoz para Pc/Smartphone/Tablet de Escritorio Super Bass Subwoofer Reproductor de música con Cable de 3,5 mm Caja de Sonido Altavoces domésticos alimentados por USB Subwoofer Precio de compra: 10,99 € Ranking: 3 Premio: Diseño Puntuación: 93

El más versátil

El sistema de altavoces 2.0 con 20 W Woxter Big Bass 95 son unos altavoces multimedia de diseño terminado en negro piano; con una potencia de 20 W, tiene botones para control de volumen, graves y agudos en la parte frontal. Unidad rango completo de 3 pulgadas; incorpora clavija para auriculares y toma AUX en la parte frontal; cómodo y versátil. Entrada auxiliar frontal para su dispositivo de audio: MP3, etc.; fácil conexión a su PC, portátil, etc.; a través del ‘mini-jack’ de 3.5 mm. Es un elegante y potente sistema de altavoces 2.0 con el que podrás sacar el máximo partido a tus contenidos multimedia, como juegos, música y películas. Woxter Big Bass 95 – Altavoces Multimedia Estéreo, 20W, Potentes, conexión 3,5mm, Botones y Conexiones AUX y Cascos en Parte Frontal, terminación Piano, PC/Smartphones y videoconsolas Precio de compra: 27,99 € Ranking: 4 Premio: Potencia Puntuación: 90

Con esta selección, te asegurarás de acertar con un regalo seguro. Como ya hemos visto, cada uno de estos altavoces tienen una serie de accesorios y características extra que los destacan de los demás, por lo que te animamos a escoger aquel que encaje con lo que andes buscando.