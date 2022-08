Los mejores artículos para recordar a Olivia Newton-John

Este mes de agosto nos ha dejado la actriz Olivia Newton-John, víctima de un cáncer que le fue diagnosticada en 1992. La actriz era una de los rostros más conocidos de la década de los 70 en Hollywood gracias a películas como ‘Xanadu’ o, por supuesto, ‘Grease’.

Olivia Newton-John estaba ligada al mundo de la interpretación y la música, siendo ésta su primera vocación. Publicó en 1971 su álbum ‘If Not For You’, un disco construido alrededor de versiones de otros artistas.

Diez años después, lanzaría lo que se convirtió en su gran éxito, ‘Physical’. Fue el primer álbum que publicó después de actuar en las dos películas que siempre estarán ligadas a su nombre, ‘Grease’ (1978) y ‘Xanadu’ (1980).

No es de extrañar que, tras la muerte de un artista, resurja el interés por sus obras. Así ocurrió tras la muerte de personas de la talla de Michael Jackson o David Bowie. Por eso, estos artículos ayudarán a descubrir todas las facetas de una artista de la talla de Olivia Newton-John.

El homenaje que hizo la serie ‘Gold’ de Olivia Newton-John, publicado en el año 2005, recoge en un doble disco todos los éxitos de su carrera, comenzando por el ‘If Not for You’ de 1971 hasta el ‘Deeper Than The River’ de 1992, sin olvidarse, claro está, de canciones legendarias como el ‘Summer Nights’ de Grease y ‘Xanadu’.