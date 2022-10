Estos son los mejores chupetes de látex y silicona para los primeros años de tu bebé

Los chupetes ayudan a calmar a los bebés y les dan una sensación de relajación que permite que estén tranquilos y duerman mejor. Con el tiempo, se ha convertido en un instrumento indispensable para mamás y papás en los primeros días de vida de su bebé.

Y es que un chupete ayuda a calmar al bebé, a que duerma mejor y que concilie el sueño para que disfrute de un descanso reparador.

A la hora de elegir un chupete para el bebé, lo primero es decidir el material del que estará hecho, los más tradicionales están fabricados en látex, pero desde hace años que se fabrican en silicona. Y es que según la edad de nuestro bebé, le conviene un tipo de chupete u otro.

Los más pequeños necesitarán de un chupete ideal para dormir, que no le marque la cara al descansar. A medida que se vayan haciendo más mayores, es importante que un chupete les ayude en su desarrollo bucodental.

Los chupetes, asimismo, se han desarrollado hasta el punto en que el escudo está fabricado en materiales modernos, incluso en plástico que brilla en la oscuridad, para que puedan encontrar el chupete si lo pierden en plena noche.

Teniendo en cuenta estas características, te animamos a tomar nota de nuestra selección de los mejores chupetes para tu bebé.

Los chupetes de marca Suavinex todo silicona está diseñado para bebés de 0-6 meses. Ideal para dormir, no marca la carita del bebé. La nueva tetina Fisiológica SX Pro está pensada para no invadir la cavidad oral y proporcionar al bebé la misma sensación que experimenta en su estado natural/fisiológico cuando no lleva chupete. Diseñado para respetar el desarrollo bucodental del bebé. Su suavidad y flexibilidad, así como la anilla inclinada, evitan que estorbe para dormir y le marque la carita.