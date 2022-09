Los mejores molinillos para disfrutar del café desde el primer momento

Cada vez hay formas más distintas para tomar café. Desde las cafeteras italianas, las de toda la vida, hasta las que funcionan con cápsulas, pasando por las cafeteras con jarra que muchos tenemos en casa.

En muchos de estos casos, compramos el café ya molido que se vende en paquetes en cualquier supermercado. Solo unos pocos deciden ir más allá y prueban a comprar los granos de café para molerlos después en casa.

También en el molido de café hay distintas preferencias. Algunos prefieren tirar del brazo y darle a la manivela, como se hacía tradicionalmente. Por suerte para los que preferirían ahorrarse el esfuerzo extra, hoy en día contamos con molinillos eléctricos que preparan los granos de café en cuestión de segundos.

Si aún no te decides, échale un ojo a nuestra selección de molinillos para disfrutar del café desde el momento en que eliges los granos de café.

Si para ti el café no es solo una bebida sino una experiencia, con el molinillo eléctrico de Bosch disfrutarás de la taza perfecta. Moler los granos no te supondrá ningún esfuerzo, ya que el monillo cuenta con un motor que trabaja con la potencia necesaria. El molinillo eléctrico cuenta con 75 gramos de capacidad para el café en grano, por lo que en una sola tanda podrás moler la cantidad suficiente para preparar diez tazas. Disfruta de un cómodo tamaño de 9 cm de diámetro y 17 cm de altura que no solo te permitirá manejarlo con facilidad, sino también guardarlo donde quieras.