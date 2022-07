Los mejores recipientes de almacenamiento para la cocina

Cada vez que volvemos de la compra, llegamos con una bolsa que contiene paquetes de artículos de todos los tamaños y formas. Cuando llegamos a casa y abrimos la despensa, muchas veces tenemos que apretar, girar y mover de todas las posturas posibles los paquetes con el objetivo de que nos quepan.

Sin embargo, hoy tenemos a nuestra disposición distintas maneras de almacenar los alimentos en nuestra despensa o nevera. Desde los clásicos ‘tápers’ hasta los botes de almacenamiento de cristal transparente, pasando por organizadores de plástico donde podemos meter latas, botellas o alimentos sin que nos ocupen mucho espacio de la nevera.

Puricon 【3Packs】 Organizador de Latas y Botellas para Refrigerador, Contenedores Apilables de Plástico para Almacenamiento de Bebidas, Frutas, Verduras, Aperitivos, etc. -Transparente

El organizador de Latas y Botellas de Puricon para el almacenamiento está diseñado para organizar la nevera, también se puede usar para el armario, la despensa, los cosméticos, los medicamentos, incluso los DVD. El asa funcional facilita el movimiento de las cajas, los pies antideslizantes fijan la caja de forma segura en su lugar. No apto para lavavajillas. Recomendamos tomar medidas por si no se ajusta al espacio de tu nevera.

Con el tiempo, los tápers de plástico acaban deformándose un poco, y las tapas no terminan de encajar bien. Por eso, muchos cambian a los recipientes de alimentos hechos de vidrio y cristal. Este juego de siete recipientes para alimentos y con tapas a juego están hechos con una base de vidrio borosilicato no poroso que no absorbe manchas ni olores, resiste la corrosión y de limpieza fácil. El plástico de las tapas se bloquea de forma segura gracias a su anillo de silicona para un sellado hermético y a prueba de fugas. Apto para horno, microondas, congelador y lavavajillas.