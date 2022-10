Estos son los moldes de galletas más originales para sorprender a tus invitados

Los moldes de galletas están más identificados con el invierno, si bien es cierto que las bajas temperaturas no tienen, a priori, mucho que ver con el pastelero que nos sale del interior cada vez que se acercan la época de Navidad.

Y es que, de todos los platos de repostería que podrías cocinar en tu casa, las galletas son de los más rápidos y dan más juego, ya que no es raro terminar con una buena hornada a repartir con tus amigos y familiares.

Hornear las galletas son el último paso del cocinado, ya que hay uno más importante, si quieres dar un toque original a tu creación: moldear la masa en una forma original y divertida. Y, como veremos, hay formas para todos los gustos.

Desde los moldes de criaturas terroríficas que hemos disfrutado en Halloween hasta los de motivos navideños para finales de diciembre, pero hay otros moldes un poco menos relacionados con las fiestas con los que, seguro, triunfarás en cualquier ocasión.

Este paquete incluye nueve moldes de galletas para Halloween, de diferentes formas: murciélago, castillo, sombrero de bruja, ataúd, gato negro, araña, búho, bruja, murciélago. Hecho de acero inoxidable de alta calidad, no tóxico, duradero, inodoro, no se oxidan fácilmente, resistente a la corrosión. Son ideales para cortar galletas, magdalenas, frutas, pan, queso, sándwiches, etc.