Estos son los mejores receptores Bluetooth para reproducir música en el coche

La manera de poner música en el coche ha cambiado mucho en los últimos años. Desde las cintas analógicas al móvil, pasando por el CD y la conexión por cable USB. En la actualidad, muchos coches se venden con función Bluetooth para conectar el móvil a la radio y disfrutar de un trayecto con música.

Y es que hoy en día, no podemos entender los viajes en el coche sin radio o sin música. Y es que es el acompañamiento perfecto, hasta el punto en que hay quien ha perfeccionado el arte de elegir música específicamente para los trayectos.

No obstante, hay coches que no cuentan con tecnología Bluetooth y, cualquiera que haya intentado conectar un móvil al coche por Bluetooth sabe que este método no es infalible ni mucho menos. Por eso, viene bien contar con un receptor de Bluetooth para el coche que, además, ofrezca el mejor sonido y la mejor conexión.

El más vendido

Este receptor agrega funcionalidad Bluetooth a automóviles y aparatos domésticos que no lo son. Su chip decodificador de audio HD profesional permite disfrutar de la transmisión de música de alta calidad. La tecnología de cancelación de ruido CVC8.0 ayuda a eliminar el eco y bloquear el ruido de fondo intrusivo, brindando sonidos de llamada claros. Tiene micrófono incorporado para responder / rechazar / colgar / volver a marcar el último número. Funciona hasta 16 horas durante el uso normal. Se puede cargar completamente en solo 2.5 horas usando el cable de carga rápida Tipo-C. Mohard Receptor Bluetooth 5.0, AUX Adaptador Bluetooth Coche Audio Jack 3.5mm para Estéreo Domestico/Altavoz/Auriculares con Cable, Llamadas Manos Libres y Conexión Dual, Tiempo de Reproducción 16H Precio de compra: 16,99 € Ranking: 1 Premio: Calidad Puntuación: 99

El favorito

Bluetooth 5.0 combinado con altavoces incorporados, con función de reducción de eco y ruido de fondo y controles de volumen. Fomenta la conducción segura con Siri o Asistente de Google para hacer llamadas, enviar textos o para buscar direcciones. Permite conectar dos teléfonos al mismo tiempo y cambiar fácilmente entre música y llamadas. Batería de 22 horas de duración. Tarda 2-3 horas en recargar. Avantree CK11 Bluetooth 5.0 Kit Manos Libres para Coche, Altavoz Fuerte, Conecta con Siri, Google Asistente, Movimiento Automático Activado, Botón de Volumen, Inalámbrico para Visera – Azul Precio de compra: 49,99 € Ranking: 2 Premio: Autonomía Puntuación: 96

El más económico

El dispositivo recibe el audio a través del Bluetooth y lo pasa mediante el conector Jack a un dispositivo con entrada AUX. Se puede usar con casi cualquier receptor de audio con un conector de entrada de audio, incluido el automóvil. Ideal para reproducir llamadas o utilizarlo como manos libres en una llamada. OcioDual Receptor de Audio Inalámbrico Bluetooth BT4.1 Conector Aux Jack 3.5mm Manos Libres Batería Integrada para Coche Negro Precio de compra: 3,89 € Ranking: 3 Premio: Conexión Puntuación: 93

El más cómodo

Combina comodidad y seguridad: mantén la vista en la carretera mientras contestas el teléfono, gracias a la capacidad de éste manos libres para coche de conectar con dos móviles simultáneamente. Podrás oír tus conversaciones claramente, gracias a su funcionalidad de reducción de eco y ruido de fondo. Autonomía de 20 horas, ideal para viajes largos. Instalación sencilla. Aigoss Manos Libres Bluetooth 4.1 Coche Kit, reducción de Eco y Ruido de Fondo para la Visera Soporta GPS,Universal, Música, Altavoz Inalámbrico para Teléfonos Móviles, conectar Dos teléfonos Precio de compra: 28,99 € Ranking: 4 Premio: Seguridad Puntuación: 90

Con esta selección, te asegurarás de que siempre pueda sonar tu música favorita cada vez que viajes en coche. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tienen una serie de características que destacan del resto. Por eso, te animamos a elegir aquel receptor de Bluetooth que mejor encaje con tu estilo de viajar.