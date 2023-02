Así es la pensión de jubilación de las empleadas del hogar: roza los 7.000 euros

Numerosos los factores influyen en la jubilación, desde la edad de acceso hasta los periodos cotizados a la Seguridad Social. Precisamente, según los años que un trabajador haya cotizado al sistema, podrá acceder a un tipo de jubilación u otro, así como cobrar una cuantía más elevada o más reducida.

Las personas que quieran solicitar una pensión de jubilación, pero no cuenten con los periodos cotizados a la Seguridad Social exigidos existe pueden percibir la pensión en modalidad no contributiva. Así, las empleadas del hogar que no hayan cotizado durante un mínimo de 15 años, para percibir la pensión en modalidad contributiva, pueden solicitar esta prestación económica.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que será necesario reunir una serie de condiciones, como disponer de unos ingresos inferiores a los 5.899,60 euros anuales, pero también tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

¿Cuánto se cobra?

Tras la revalorización de las pensiones, un proceso que tiene lugar cada año y que tiene como objetivo actualizar el importe de las prestaciones acorde al nuevo contexto económico, las cuantías de las pensiones se han incrementado un 8,5% en 2023.

Con el objetivo de concretar esta subida se tomó como referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC), un indicador que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios consumidos por las familias en España, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Por ese motivo, las pensiones contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), han subido en torno a dicho porcentaje. Sin embargo, las pensiones no contributivas mantienen la subida del 15% que se les aplicó el pasado mes de julio en virtud de una enmienda pactada por el Gobierno con Bildu en el marco de la negociación presupuestaria.

Así, este año la cuantía mínima será de 121,15 euros y la íntegra de 484,61 euros, por lo que se pueden llegar a cobrar desde 1.696,14 euros al año hasta 6.784,54 euros.