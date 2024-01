Cancelar una transferencia bancaria: ¿Cómo recuperar el dinero?

Las transferencias bancarias son herramientas fundamentales en la vida cotidiana para realizar pagos, desde el alquiler hasta las compras online. Sin embargo, los errores en la introducción de datos, como el número de cuenta del destinatario o la cantidad de dinero, pueden generar preocupación sobre la posibilidad de recuperar el dinero.

Según el Banco de España, las transferencias son órdenes de pago irrevocables, lo que significa que, una vez efectuadas, no se pueden anular. No obstante, hay opciones para recuperar los fondos si la transferencia aún no se ha confirmado y está pendiente de ejecución.

Cómo anular una transferencia

Es crucial actuar rápidamente en caso de error. Si la transferencia está pendiente y aún no se ha ejecutado, se puede cancelar de tres maneras distintas: a través del servicio de atención al cliente, por teléfono, online; mediante el área personal del banco o acudiendo a la oficina.

Si se ha realizado desde una oficina, se deberá acudir inmediatamente o contactar con el servicio de atención telefónica para corregirlo.

o contactar con el servicio de atención telefónica para corregirlo. Si la transferencia se ha llevado a cabo desde la web o la aplicación, será indispensable contactar con el gestor personal que cada cliente tiene asignado en la entidad financiera.

que cada cliente tiene asignado en la entidad financiera. Conviene tener en cuenta que, cuando la transferencia se ha realizado a un banco distinto al de origen, ya no será posible anularla o modificarla. Por ese motivo, si se cuenta con la información del titular de la cuenta es preferible contactar directamente con él.

ya no será posible anularla o modificarla. Por ese motivo, si se cuenta con la información del titular de la cuenta es preferible contactar directamente con él. Si no se tiene el contacto, se deberá informar al gestor de la cuenta para que inicie un proceso interbancario por el cual se solicitará al banco del beneficiario la devolución de la transferencia.

Horas de corte de las transferencias

Es vital tener en cuenta las horas de corte, establecidas en los países SEPA. El dinero de una transferencia en estos países llega al destinatario al día siguiente hábil, de lunes a viernes. Si la transferencia se realiza antes de la hora de corte del banco (generalmente entre las 11:00 y las 14:00 horas), llegará al día siguiente. Si se realiza después, se ejecutará al siguiente día hábil.

Cómo hacer una transferencia bancaria

Concretamente, según apunta la entidad financiera BBVA en su blog, los errores que se pueden cometer al transferir dinero pueden ser errar en el importe, equivocarse de destinatario o duplicar la transferencia.

Al efectuar una transferencia, se debe especificar el nombre y apellidos del beneficiario, el país de residencia, el número de cuenta, la cuantía y, si se desea, el concepto de la transferencia.

Por un lado, existe la posibilidad de llevar a cabo la transferencia en línea, es decir, a través de la página web o la aplicación del banco. Para ello, será necesario contar con las claves necesarias.

No obstante, también se puede efectuar en una oficina bancaria, si bien comporta el desplazamiento hasta la entidad financiera para ingresar la cantidad en metálico en la cuenta.

Cabe recordar que, desde la entrada en vigor de la Zona Única de Pagos en Euros, las transferencias nacionales e internacionales dirigidas a países europeos realizadas en euros tienen un plazo máximo de ejecución de un día hábil.