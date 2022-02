El método de Waves para asegurar la rentabilidad de las inversiones en criptomonedas

El auge de las criptomonedas continúa su imparable expansión logrando hacerse un hueco en los principales mercados financieros de la actualidad. La particularidad de las criptomonedas reside en que no existen físicamente, no son algo tangible y no están bajo el paraguas de ninguna autoridad financiera, siendo esta última característica su principal atractivo.

Esta moneda descentralizada funciona como una especie de monedero virtual que sirve tanto para comprar como para intercambiar productos. Dentro de este paradigma es donde entra en juego Waves, la plataforma centrada en la última tecnología blockchain –aquella donde se encuentra la moneda virtual-. De esta forma han conseguido una forma de pedir préstamos de forma segura actuando como depositante con todas las garantías.

Ideal para principiantes

Waves ha desarrollado Vires.Finance, una plataforma descentralizada dentro de su propia web que tiene la capacidad de rentabilizar las inversiones de forma accesible y con garantías de valor. De esta forma presentan una manera muy sencilla para aquellos que se quieran introducir en un sector tan novedoso como es el de las criptomonedas y todo su entramado.

Uno de sus puntos más fuertes es la interfaz tan intuitiva que presentan y la oferta de una de las mejores rentabilidades dentro de las plataformas DeFi –referido a los servicios financieros que se ha mencionado anteriormente como blockchain-. Además, permite conectar también la Billetera sin ninguna complejidad y de forma intuitiva para que sea lo más fácil y cómodo posible llevar a cabo todas las inversiones. “El usuario es quién tiene el control de sus préstamos, permite ofrecer y recibir liquidez para conseguir la máxima rentabilidad”, señalan desde la propia empresa.

Dentro de Vires Finance el usuario es quién toma el control absoluto de sus préstamos. Esto termina siendo algo muy a tener en cuenta ya que permite ofrecer y recibir liquidez a cambio de conseguir la máxima rentabilidad posible a las inversiones.

Desde la propia Waves, definen a Vires.Finance como un sistema capaz de “ofrecer estabilidad, rentabilidad y bienestar dentro de los tiempos de incertidumbre que vivimos”. Pese a que las criptomonedas son un sector que ha ido ganando popularidad con el paso de los últimos años es importante saber en qué mercados y aplicaciones adentrarse y cuáles ofrecen las mejores posibilidades para obtener una mayor rentabilidad económica.

Además, el ser un sector tan novedoso a la par de desconocido hace que sea importante y se ponga en valor aquello que sea lo más intuitivo y comprensible para el usuario.

Para utilizar el servicio, simplemente proporcione sus activos preferidos. Después de suministrar, obtendrá ingresos pasivos basados en la demanda de préstamos del mercado. Depositar activos le permite tomar prestados otros activos utilizando sus activos depositados como garantía.

Dónde reside el dinero

Vires.Finance utiliza una mecánica basada en un fondo común en la que todos los fondos depositados participan por igual en actividades que devengan intereses. No existe ningún mínimo para invertir y, por supuesto, el consumidor decide cuando retirar su inversión.

Una vez que se ha conectado la billetera se podrán adquirir Tokens, lo que representa la participación de la inversión. Una vez depositados los fondos puede comerciar. Estos Tokens son los que generan interés, es decir, su valor crece constantemente a medida que se aplica la tasa de interés a los préstamos abiertos. Dentro de las criptomonedas que aglutina Vires.Finance permite invertir en activos como Waves, USDN o BTC, la famosa Bitcoin que se popularizó años atrás.