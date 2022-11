Pensión por incapacidad permanente: estas son las ayudas para autónomos

La pensión por incapacidad permanente es una ayuda económica que tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

En concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) distingue entre entre cuatro grados de incapacidad permanente, que dan derecho a la correspondiente prestación económica:

Parcial para la profesión habitual : ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.

: ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión. Total para la profesión habitual : inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

: inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. Absoluta para todo trabajo : inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. Gran invalidez: cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Autónomos

Al igual que el resto de los asalariados, los autónomos también pueden tienen derecho a obtener una pensión de incapacidad permanente, debido a una lesión o enfermedad que reduce o anula su capacidad laboral, aunque existen algunos matices.

«El concepto de incapacidad permanente para autónomos desde 2019 ha cambiado, desde el punto de vista de que las contingencias profesionales ya están cubiertas por la cuota de autónomos por defecto, siendo obligatorias», explican en CampmanyAbogados.

Así funciona

Si la incapacidad permanente parcial deriva de contingencias comunes no está protegida, es decir, si se trata de una enfermedad común o un accidente no laboral. En este contexto, un trabajador independiente no podría acceder a una indemnización por invalidez parcial por una patología o accidente que no sean de trabajo.

No obstante, sí podrá acceder a una pensión de incapacidad parcial si la contingencia es profesional, es decir, por enfermedad o accidente laboral.

En el caso de una incapacidad permanente total, los autónomos también puede derivarse de una contingencia común (enfermedad común o accidente no laboral), en las mismas condiciones que establece el Régimen General de la Seguridad Social.

En una incapacidad permanente total, un autónomo puede elegir entre una mensualidad o cobrar toda la pensión que le corresponde de una sola vez. Además, a partir de los 55 años, los autónomos también pueden recibir un aumento del 20% de la base reguladora en su pensión de incapacidad.

La pensión de incapacidad permanente absoluta y la de gran invalidez funcionan de igual forma que para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.