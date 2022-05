Esto es lo que tienes que tener en cuenta para elegir la mejor tarifa de la luz

El auge de los precios de la luz ha hecho que, lo que hasta ahora había sido una realidad aparentemente inalterable en nuestras vidas, como es el hecho de pagar un precio por el suministro eléctrico, se haya convertido no ya solo en un tema recurrente de conversación, sino también en un quebradero de cabeza en nuestras vidas.

Y es que esto afecta a nuestros hábitos de consumo energético, pues nos obliga a ser mucho más ahorradores, sino que también implica que estemos alerta constantemente de nuevas ofertas que nos ayuden a aligerar el precio que pagamos cada mes y, en el caso de aquellos que se quieren independizar, tener presentes todas las opciones de cara, sobre todo, para elegir cuál es la mejor compañía, es decir, la que menor precio tiene pero más se adecúa a nuestras necesidades.

Te explicamos qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor tarifa de la luz (para ti).

Lo primero -y quizá más básico- es el precio de la potencia contratada y la potencia contratada. No solo necesitas saber cuánto vas a pagar por KWh, sino también cuántos necesitas. Esto depende de la energía que gastes en tu hogar. Por ejemplo, hay electrodomésticos como el horno que gastan mucha energía. Si no tienes o no lo usas frecuentemente, probablemente no necesites más de entre 3 y 4 KWh.

Si tus circunstancias hacen que tengas que pasar poco por casa, por trabajo, rutinas, etc. tampoco necesitarás contratar mucha potencia. Caso distinto es que vivas con una familia numerosa o con hijos, en el mismo domicilio, donde siempre hay luces encendidas, electrodomésticos funcionando o televisiones y ordenadores en marcha. Se puede elegir entre dos potencias.

A la hora de firmar un contrato por el servicio de suministro eléctrico, presta atención a cuáles son los servicios de mantenimiento que la compañía ofrece y cuánto te van a cobrar por ello. Busca la mejor oferta, porque puede que tu factura mensual se vea incrementada por ello.

Por supuesto, los descuentos. La competencia entre las distintas compañías del sector para atraer nuevos clientes hace que periódicamente saquen ofertas atractivas. Analízalas y elige cuál es la que más te conviene.

Por último está la permanencia. De la misma forma que con los contratos de telefonía, muchas empresas incluyen cláusulas de permanencia en sus contratos con el objetivo de mantenerte unos años con un contrato vigente, impidiendo que puedas cambiar hacia otras ofertas mejores. No todas lo hacen, no obstante, por lo que quizá prefieras pagar un poco más pero a cambio no estar sujeto a una permanencia si deciden incrementarte el precio de la factura o no estás contento con el servicio. Recuerda que poder salir en cualquier momento siempre es motivo de generar una contraoferta y una oportunidad.