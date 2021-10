Más de 150 ponentes internacionales debaten en Barcelona el futuro del turismo

La Casa Llotja de Mar de Barcelona acoge los días 26 y 27 octubre la cumbre mundial Future of Tourism World Summit con el objetivo de dar solución a los desafíos que plantea el turismo a nivel mundial tras la Covid-19 y para avanzar hacia un modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.

La cumbre, impulsada y organizada por la Fundación Advanced Leadership, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio Españolas y la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), reúne a más de 150 ponentes internacionales procedentes de una veintena de países.

Entre los asistentes internacionales hay veinte ministros de turismo y secretarios de Estado de diversos países, empresarios, alcaldes y representantes de organismos internacionales.

Se trata por tanto de un encuentro multilateral de cooperación para “desarrollar sistemas de colaboración que convertiertan la crisis en una oportunidad de progreso compartida”, explican desde la organización, y para contribuir a la reactivación económica de un sector que en el último año y medio se ha visto “duramente afectado” por las restricciones derivadas de la pandemia.

El sector del turismo, duramente afectado por las restricciones derivadas de la pandemia, produce el 11% del PIB mundial

Como muestra, en 2020 los movimientos internacionales descendieron en un 77% en España con respecto a 2019, cuando nuestro país recibió a 83 millones de turistas. En todo el mundo el descenso fue de 1.000 millones de llegadas a destino menos que en 2019.

La Declaración de Barcelona perfilará el futuro del turismo

El evento Future of Tourism World Summit, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), culminará con la denominada ‘Barcelona Call to Action for the Future of Tourism’, un documento que será referente internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.

Este encuentro multilateral supone “una oportunidad para reconsiderar el desarrollo turístico, garantizando una distribución más justa de los beneficios del turismo y avanzando por la transición hacia una economía turística neutra en carbono y más resiliente en lo social”, ha dicho el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

La Declaración de Barcelona será referente internacional para avanzar hacia un modelo de turismo innovador, ético y sostenible

Future of Tourism World Summit es el primer foro que, tras la pandemia de Covid-19, aborda exclusivamente el futuro del turismo. “Muestra nuestra capacidad para impulsar un debate mundial sobre cómo el turismo puede contribuir a hacer prosperar a todo el planeta de una manera sostenible e inclusiva y del firme compromiso de España con la OMT”, dice el presidente de la Cámara de España y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, José Luis Bonet.

Para el vicepresidente de la Fundación Advanced Leadership, Jorge Brown, en la elección de Barcelona ha influido su carácter “dinámico, diverso e inspirador, que mira el futuro como oportunidad, sin olvidar su legado”.

Barcelona, sede de nuevas propuestas para la recuperación

Barcelona, uno de los principales destinos turísticos del mundo, se convierte así en “un espacio de reflexión, debate y generación de nuevas propuestas para la recuperación, modernización y reinvención del turismo, una posición que se verá extraordinariamente reforzada con la firma de la Declaración de Barcelona”, añade Bonet.

Future of Tourism World Summit es la primera de una serie de cumbres mundiales que Bonet está impulsando en Barcelona para relanzar internacionalmente a la ciudad como sede de nuevas propuestas en torno a temas cruciales como el turismo o la discapacidad.

Para el próximo mes de noviembre el presidente de la Fundación Incyde prepara la Cumbre Mundial de la Discapacidad, que se celebrará por segundo año consecutivo en Barcelona para debatir acciones de inclusión social y laboral para personas con discapacidad.