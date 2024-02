Cámara de España compartirá su conocimiento sobre ‘startups’ en el 4YFN

Cámara de España estará presente en Four Years From Now (4YFN), el evento de emprendimiento que se celebrará de forma paralela al Mobile World Congress en Barcelona del 26 al 29 de febrero.

La entidad participará en el evento en tres escenarios. Desde el stand propio de Cámara de España, abierto durante los cuatro días de celebración de 4YFN, expertos de la Cámara de España, así como de las Cámaras de Cáceres, Terrassa, Barcelona, Valencia y Sabadell, compartirán conocimiento sobre los programas de emprendimiento de la red de Cámaras.

Asimismo, el 27 de febrero tendrá lugar en el Agora Stage la charla Colaboración público- privada: Implicaciones en la financiación de startups, entre la directora de Internacional y Proyectos Europeos en Cámara de Barcelona, Berta Pérez; el Consejero Delegado de ENISA, Borja Cabezón; y la CEO y fundadora de la startup Alaskadeco.com, Alaska Capel.

Por último, el 28 de febrero, miércoles, Cámara de España, invitada por Banc Sabadell, moderará la ponencia conjunta, El valor de la mentorización para el impulso de las startups, en la que participará la responsable de scouting y ecosistemas de innovación de Naturgy, Carmen López, la CEO y cofundadora de la startup ATOM H2, Anna Martín; y la responsable de selección de Emprendedores en Fundación Endeavor, Silvia Flórez.

Programa de aceleración de startups

4YFN será además el marco en el que Cámara de España presente su nuevo programa de acompañamiento y aceleración de startups, Impulsa Startup. Con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, proporciona a los emprendedores asesoramiento, apoyo, acompañamiento y mentorías para la constitución, desarrollo, crecimiento y expansión de una startup.

El programa se desarrolla en colaboración con la startup desde el inicio hasta contar con un mínimo producto viable para testear en mercado. Asimismo, el programa también pretende ayudar a startups con ese producto mínimo viable a acelerar su proceso de crecimiento para finalizar con la presentación a business angels e inversores para su lanzamiento.

“El apoyo al emprendimiento está en el ADN y forma parte de las líneas estratégicas de actuación de Cámara de España, siendo pieza clave en la necesaria transformación del modelo económico de España. Son las startups las que canalizan la innovación y la digitalización para contribuir a un mayor y mejor desarrollo económico”, asegura el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet.

4YFN es uno de los encuentros de referencia para los sectores de las empresas emergentes. Conecta a emprendedores, inversores, empresas e instituciones públicas y les permite participar en actividades de networking, talleres, ponencias y programas de innovación abierta. En su edición de 2023, este evento, impulsado de Mobile World Capital Barcelona, recibió cerca de 88.500 asistentes provenientes de 39 países y reunió a 785 expositores.