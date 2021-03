Cellnex se asegura la ampliación de capital de 7.000 millones

El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha anunciado este lunes que el 25% del accionariado de la compañía ya ha dado su compromiso irrevocable y se ha mostrado listo para impulsar la ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros.

Martínez ha catalogado este apoyo de “muy satisfactorio”, ya que la última ampliación de capital que llevó a cabo la empresa contó con el 19% de los accionistas.

Leer más: El Banco de España avisa de que los fondos europeos no pueden sustituir las reformas estructurales

“Aunque hasta que se aprueben las condiciones no tendremos las cifras definitivas, esperamos recibir compromisos irrevocables de accionistas, consejeros y directivos por un importe del 25 %”, ha señalado el directivo durante la junta general ordinaria de los accionistas.

Aunque, según el directivo, todavía continúan trabajando para conseguir el máximo de apoyos posibles, la empresa ya estaría lista con los compromisarios actuales para lanzar su ampliación de capital, entre otros motivos, porque cuenta con el interés de fondos soberanos como el de Singapur, GIC, miembros de la firma, y Goldman Sachs.

Edizione vuelve a quedarse fuera de la operación

Por otro lado, se ha hecho público que, previsiblemente, esta ampliación de capital no contará con el respaldo del grupo Edizione, el mayor accionista de la firma de telecomunicaciones hasta el momento. Esta inacción podría diluir su peso dentro de la compañía y situarla por debajo del 10% del control total de las acciones.

No es la primera vez que Edizione decide no intervenir en las ampliaciones de Cellnex, ya que en la anterior ampliación, en julio de 2020, el holding italiano fundado por la familia Benetton decidió también no participar en lo que representa uno de los principales instrumentos de la empresa española para financiar su crecimiento.

Un aumento de ingresos vertiginoso

La operadora española de torres de comunicaciones aumentó su margen de ingresos en un 55% de 2019 a 2020 con una recaudación de hasta 1.608 millones de euros.

En esta línea, Tobías Martínez ha anunciado también que para el período 2020-2025 la compañía espera ver crecer los ingresos un 21 % cada año, de manera que pasen de los 1.600 millones generados en 2020 a 4.100 o 4.300 millones en 2025.

Cellnex es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con un portafolio de 120.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el resto en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2028. Desde su salida a bolsa en 2015, Cellnex ha invertido ya hasta unos 35.000 millones de euros en su crecimiento.