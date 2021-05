Danone incorpora la fecha de consumo preferente en sus yogures para reducir el desperdicio de alimentos

“Por un futuro sin fecha de caducidad” es una iniciativa que promueve una mejor gestión del desperdicio alimentario.

Diferenciar entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente es imprescindible para consumir alimentos con seguridad y reducir el desperdicio de alimentos, que en España asciende a 77 kilos por persona al año.

La fecha de caducidad se refiere a la seguridad alimentaria: un producto caducado no debe consumirse, aunque sea cual sea su estado; incluso aunque parezca estar “bien”.

se refiere a la seguridad alimentaria: un producto caducado aunque sea cual sea su estado; incluso La fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad prevista por el fabricante. Una vez sobrepasada, el alimento sigue siendo seguro para su consumo siempre que se hayan conservado correctamente y el envase esté en buen estado, e incluso aunque presente cambios de sabor, olor o, textura.

Según la Comisión Europea, el etiquetado de los alimentos es el responsable del 10% de toda la comida que se desperdicia en la Unión Europea.

Un desperdicio que, además del económico, conlleva dos problemas principales:

Social: Millones de personas pasan hambre en el mundo mientras se desechan toneladas de comida. Incluso en los países desarrollados la crisis del Covid-19 ha incrementado la necesidad de proporcionar alimentos a quienes lo necesitan. Medioambiental: El desperdicio de alimentos es responsable del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desperdiciar un kilo de yogur equivale a la emisión de 1,8 kilos de CO2 a la atmósfera

En el marco del encuentro virtual “Por un futuro sin fecha de caducidad” organizado por Danone, Paolo Tafuri, director general de Danone España, explicó que con esta iniciativa la compañía “espera contribuir a la lucha contra las graves consecuencias sociales, económicas y ambientales del desperdicio de alimentos.”

De la mano de Too Good To Go

“Mira, Huele, Prueba” es el lema de la iniciativa “Fechas con sentido” de Too Good To Go, movimiento de referencia en la lucha contra el desperdicio de alimentos, en la cual Danone participa. El objetivo es que los consumidores sepan que la vista, el olfato y el gusto bastan para conocer cuándo los alimentos pueden consumirse aunque se haya sobrepasado la fecha de consumo preferente.

El 78% de los productos de Danone incorporarán fecha de consumo preferente

Helena Calvo, responsable de proyectos de sensibilización de Too Good To Go, explica que “el desconocimiento hace que muchas veces se desechen alimentos aptos para el consumo. Con la iniciativa «Fechas con sentido: Mira, Huele, Prueba» queremos explicar al consumidor que debe utilizar los sentidos para comprobar si las características de sabor y olfato de los alimentos permiten su consumo una vez pasada esa fecha”.

Implementación de la fecha de consumo preferente

Con este propósito Danone ha comenzado a implementar progresivamente la fecha de consumo preferente en sus yogures.

Actualmente sus marcas Danacol, Actimel y Alpro ya cuentan con este etiquetado, y durante los próximos meses se incorporarán también a Vitalinea, Densia, Activia, Danonino, Danone y Oikos.

En total a lo largo de los próximo meses el 80% de los productos de Danone en España contarán con fecha de consumo preferente.

___

Fotografía de apertura: Paolo Tafuri, director general de Danone España; Helena Calvo, responsable de proyectos de sensibilización de Too Good To Go; Laia Mas, directora de asuntos públicos de Danone España y Portugal; y Cédric Pantaleón, vicepresidente de ventas de la división de lácteos y productos de origen vegetal de Danone España y Portugal, junto a la periodista Helena García Melero (izq.) moderadora del acto Algo tiene que cambiar.