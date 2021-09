En España hay poca tradición de concursos empresariales

Entre 1997 y 2020 se han contabilizado 80.998 concursos empresariales en España, según los datos del estudio sobre Evolución concursal de Informa D&B. Se trata una cifra relativamente baja si tomamos como referente la totalidad del tejido empresarial del país.

El número de procesos que se registran cada año es inferior al que se alcanza en otras economías europeas. Mientras que los datos de los últimos ejercicios en España no llegan a los 5.000 por año, en Italia no bajan de los 10.000, Alemania se acerca, cuando no supera, los 20.000 y Francia más que dobla esta cifra.

Esto marca una diferencia entre norte y sur de Europa, ya que mientras en Alemania o Francia los procesos son más comunes —suponen alrededor del 2 % de las empresas activas— en España, Italia o Portugal la tasa es inferior al 1 %.

Declararse en concurso de acreedores todavía se considera un estigma en España

Lo cierto es que en nuestro país que una empresa se declare en concurso de acreedores es visto como un estigma, y si atendemos a los resultados la mayor parte de los procesos termina con la liquidación de la empresa.

De las compañías que recorrieron este camino en 1997 solo siguen activas el 3 %, porcentaje que se reduce al 1,25 % en 2004. Destaca el alto porcentaje de empresas que cesó su actividad en 2020 —el 75 % de las que iniciaron concurso— frente al 67 % que de 2019 o el 57 % de 2018.

Nueva normativa para presentar concursos empresariales

Los datos dejan claro que los concursos empresariales en España no se usan demasiado y que, cuando se llega a ellos, no suelen servir para atajar los problemas de las empresas. Conocer la situación real de una empresa es importante antes de hacer negocios con ella.

El pasado mes de agosto el Gobierno hizo público el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, con la idea de que estos procesos sirvan para facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia. En principio debe estar lista para 2022.

La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha retrasado la reforma de la Ley Consursal, que se espera para 2022

También es cierto que, la prevista avalancha concursal por la crisis causada por la Covid-19 se está retrasando. Ni en 2020 ni en lo que llevamos de 2021 los datos de concursos se están disparando.

Esto se debe, según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B “a medidas de apoyo a la liquidez y cambios en la normativa, en particular el establecimiento de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Anteriores reformas de la Ley Concursal

No es la primera vez que se reforman las leyes sobre los concursos empresariales. La normativa en España ha visto varios cambios en los últimos años para intentar mejorar su funcionamiento:

2009: Primera reforma por Real Decreto Ley 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Entre otras modificaciones, quería agilizar los procesos para las grandes empresas y facilitar la liquidación.

Primera reforma por Real Decreto Ley 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Entre otras modificaciones, quería agilizar los procesos para las grandes empresas y facilitar la liquidación. 2011: Ley Concursal 38/2011 que añade la opción de establecer acuerdos de refinanciación y concluir el concurso en el mismo auto.

Ley Concursal 38/2011 que añade la opción de establecer acuerdos de refinanciación y concluir el concurso en el mismo auto. 2013 : Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Introduce medidas como la creación del acuerdo extrajudicial de pagos, que conlleva la designación de un mediador, intentando fomentar la “segunda oportunidad”.

: Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Introduce medidas como la creación del acuerdo extrajudicial de pagos, que conlleva la designación de un mediador, intentando fomentar la “segunda oportunidad”. 2014: Reforma de la Ley Concursal para favorecer la “segunda oportunidad” con medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda para favorecer acuerdos previos de refinanciación que eviten el concurso o la liquidación.

Reforma de la Ley Concursal para favorecer la “segunda oportunidad” con medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda para favorecer acuerdos previos de refinanciación que eviten el concurso o la liquidación. 2015: Ley 25/2015 para crear un mecanismo de segunda oportunidad y otorgar protección a los deudores hipotecarios y Ley 9/2015 que amplía las funciones de carácter informativo de la administración concursal, incluye acreedores privilegiados en el quorum para la junta de acreedores y cambios en las reglas de liquidación.

Ley 25/2015 para crear un mecanismo de segunda oportunidad y otorgar protección a los deudores hipotecarios y Ley 9/2015 que amplía las funciones de carácter informativo de la administración concursal, incluye acreedores privilegiados en el quorum para la junta de acreedores y cambios en las reglas de liquidación. 2016: Para modificar la Directiva 2012/30 de la UE, la Comisión Europea publica una nueva propuesta sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

Para modificar la Directiva 2012/30 de la UE, la Comisión Europea publica una nueva propuesta sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración. 2019: Transposición de la directiva de la UE con el objetivo principal de reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales por las diferencias en materia de marcos de insolvencia entre los países miembros y mejorar la cultura del rescate. Establece un plazo de adaptación de 3 años desde su publicación.

Transposición de la directiva de la UE con el objetivo principal de reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales por las diferencias en materia de marcos de insolvencia entre los países miembros y mejorar la cultura del rescate. Establece un plazo de adaptación de 3 años desde su publicación. 2020: Moratoria concursal a través del Decreto Ley 16/2020 que suspende la obligación de los deudores de solicitar concurso e imposibilidad para los acreedores de realizar solicitud hasta la fecha marcada, que se ha ido ampliando hasta el 31 de diciembre de 2021.

Moratoria concursal a través del Decreto Ley 16/2020 que suspende la obligación de los deudores de solicitar concurso e imposibilidad para los acreedores de realizar solicitud hasta la fecha marcada, que se ha ido ampliando hasta el 31 de diciembre de 2021. El 1 de septiembre de 2020 el Real decreto Legislativo 1/2020 ordena y armoniza las diferentes reformas de la Ley de 2003 en los últimos años.

Todo este movimiento legislativo no se ha traducido, viendo las cifras de los últimos años, en un mejor uso de los concursos empresariales en España. Esperemos que la próxima reforma consiga una mayor efectividad de estos procesos para facilitar la reestructuración de empresas con problemas.