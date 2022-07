La Fundación ”la Caixa” celebra 40 años de su programa de becas, del que se han beneficiado más de 3.600 estudiantes

La Fundación ”la Caixa” ha celebrado a finales del mes de julio el 40 aniversario de su programa de becas. Desde el año 1982, la entidad ha invertido 189 millones de euros en apostar por la formación de más de 3.600 estudiantes.

Los Reyes de España presidieron la ceremonia de entrega de becas de posgrado en el extranjero, de las que se han beneficiado 120 universitarios en su convocatoria de 2021, después de dos ediciones en las que el acto de graduación tuvo que suspenderse por culpa de la pandemia.

La concesión de las becas, sin embargo, no se detuvo en este periodo y, en 2021, el programa ha cumplido 40 ediciones de impulso ininterrumpido a la formación y a la investigación. Durante el acto, el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, remarcó que “la educación es el único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión”.

Europa y EE.UU.

El programa de becas de la Fundación ”la Caixa” tiene por objetivo fomentar el talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades del mundo.

De las 120 becas concedidas durante la convocatoria de 2021, 68 son para estudiar en Europa y 52 para estudiar en América del Norte. Los países que más estudiantes atraen son Estados Unidos (47) y Reino Unido (34).

Los becarios de la promoción del año 2021 son originarios de 29 provincias españolas, dos portuguesas y cinco de otros países extranjeros. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (29), Valencia (6), Gipuzkoa (4) y Girona (4). La edad media de los becarios es de 24,7 años (en el momento de recibir la beca) y entre ellos hay 71 hombres (59%) y 49 mujeres (41%).

Además, la Fundación ”la Caixa” concede becas a programas de doctorado y posdoctorado, para investigadores de todas las nacionalidades que deseen cursar un doctorado o posdoctorado en cualquier disciplina y universidad o centro de investigación de excelencia en España o Portugal.

La inversión por parte de la Fundación ”la Caixa” en la convocatoria del año 2021 ha sido de 8.208.769 euros. El coste medio de cada una de las becas concedidas para cursar estudios de posgrado en el extranjero es de 75.000 euros.

Sistema de elección

A esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.325 estudiantes. El proceso de concesión de la beca empieza con un ‘peer review’ o evaluación por pares realizada por personas con competencias similares. Aquellas con mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal.

La eficacia del sistema de selección se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” en la consecución de admisiones en las mejores universidades del mundo. Los centros que más estudiantes reciben son: Imperial College London (9), London School of Economics and Political Science (7), Universidad de Columbia (7), Massachusetts Institute of Technology (6), ETH Zürich (6), Universidad de Oxford (5) y Universidad de Cambridge (4).

Las becas están abiertas a todas las disciplinas de estudios. Las más representadas son las ingenierías y tecnologías (22), las ciencias económicas y empresariales (9), las relaciones internacionales (7), las ciencias físicas (6), las ciencias médicas y de la salud (6), el derecho (6) y la música (6).

Becas integrales

Entre las ventajas del programa de becas de la Fundación ”la Caixa” destaca la total cobertura del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino. Además, la entidad se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación, en el que los estudiantes tienen la oportunidad de establecer vínculos entre ellos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.

Asimismo, todos los becarios de la Fundación ”la Caixa” forman parte de la Asociación de Becarios de ”la Caixa”. Este colectivo, formado por más de 5.700 personas altamente formadas que han alcanzado puestos clave en sus especialidades, se ha convertido en un clúster de excelencia y en una referencia académica y profesional tanto en España como a nivel internacional.