ING logra su récord al ganar 314 millones en 2023 en España y Portugal, un 51% más

ING registró un beneficio neto de 314 millones de euros en España y Portugal, lo que supone un 51% más que en 2022, cuando logró 208 millones, y un registro récord.

Así lo dieron a conocer este miércoles en una rueda de prensa el responsable del banco para España y Portugal, Ignacio Juliá; la directora general de Banca de Particulares para esta región, Almudena Román, y el director general de Banca Corporativa e Inversión, Alfonso Tolcheff.

Los ingresos alcanzaron los 1.091 millones, con un crecimiento del 24% respecto a 2021. La banca minorista más que triplicó su actividad en los últimos tres años y la de banca mayorista prácticamente duplicó su actividad en el mismo período. Juliá destacó el negocio «balanceado» del banco, pues un 50% de los ingresos proviene de los ahorros e hipotecas y otro 50% de la diversificación.

La entidad ha crecido un 10% en el volumen del negocio del ahorro, mientras que la financiación a particulares y mayoristas avanzó un 4%. Los productos de inversión, por su parte, aumentaron un 19%.

El resultado antes de impuestos alcanzó los 451 millones de euros, un 49% más que en 2022. Los márgenes por intereses aumentaron un 22%, mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 5%. En cambio, los gastos se incrementaron un 13%, hasta los 503 millones de euros.

La rentabilidad ROE se situó en el 15%, por encima del 13% de un año antes y del 12% en 2021, y la tasa de morosidad se situó en el 0,53% en hipotecas y en 3,43% para préstamos personales.

En los productos de fuera de balance, en concreto, captaron un 23% más en fondos de inversión; en el negocio ‘bróker’ aumentaron un 14% y en los planes de pensiones elevaron sus cifras un 17%.

En cuanto a los clientes, ING ha alcanzado los 330.000 nuevos el año pasado, un 11% más que en 2022 y nuevo récord, hasta superar los 4,2 millones, de los cuales 3,2 millones tienen una cuenta transaccional en el banco. Juliá destacó que son el cuarto banco de España según transacciones de Bizum y el quinto en cuentas o transacciones.

En la Cuenta No Cuenta, el banco ha conseguido 122.000 clientes nuevos y el 18% de ellos tiene menos de 32 años. Por su parte, la Cuenta Nómina ha crecido en 130.000 clientes hasta los 2,6 millones. La remuneración a los clientes ha alcanzado los 370 millones de euros.

Impuesto

Acerca del impuesto a la banca, la entidad señaló que pese a no pagarlo por no superar el mínimo legal de ingresos que establece la norma -más de 800 millones de euros en 2019- están «muy en contra» en línea con la posición de la patronal bancaria AEB porque no consideran que sea el «canal adecuado» para contribuir a la economía. Además, trató de no anticipar una posible extensión del tributo y un cambio en la normativa que les pudiese hacer pagarlo.

Sobre la línea de avales con el ICO que el Consejo de Ministros aprobó este martes, puso en valor que son el primer banco en concesión de créditos en la línea de características similares de la Comunidad de Madrid y resaltó que están «expectantes» de poder «contribuir» porque han observado una «buena acogida».

Preguntado por las críticas de su funcionamiento en otros lugares como Reino Unido, indicó que no han observado un impacto «negativo» en los precios, «sino todo lo contrario, que más jóvenes puedan acceder a una vivienda».

Sobre las hipotecas, indicó que la previsión de la producción se «recupere un poco» y dado su crecimiento en clientes y las características, la idea es «acompañar» ese crecimiento.

Acerca del impacto del patrocinio en el programa Operación Triunfo, aseguró que ha tenido «muy buena acogida» y aunque no tenga un impacto directo en espectadores que se abren una cuenta en ese momento sí que se dirige a «posibles clientes que vendrán».