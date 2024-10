Iryo y Ouigo respaldan el optimismo de Renfe y Puente sobre el crecimiento del sector ferroviario

El director general de negocios y operaciones en Renfe, Óscar Gómez, ha defendido que España tiene «un sistema ferroviario espectacular» y que la empresa pública no se merece el desprestigio al que está sometida estos últimos días.

En una jornada de ‘El Economista’ sobre el ferrocarril, el directivo ha señalado que «ya quisieran muchos países de Europa tener los niveles de puntualidad del 92,7% que hay en España».

Así ha contestado ante la imagen negativa que se está proyectando de Renfe y del mercado ferroviario español en los últimos días como consecuencia del descarrilamiento de un tren sin pasajeros el pasado sábado en Madrid.

«Tenemos un sistema ferroviario espectacular, cuidémoslo. Renfe tiene un equipo profesional con medio inigualable y no merecen estos comentarios, lo que merecen es el apoyo a nuestra gente, no el desprestigio. Renfe no suspende una circulación cuando pasan estas cosas, nosotros tenemos capacidades y recursos para llevar a todo el mundo a casa, como el sábado pasado, cuando pusimos trenes de media distancia y de cercanías adicionales, taxis e incluso hoteles para atender a todo el mundo», ha manifestado.

El consejero delegado de Iryo, Simone Gorini, y la directora general de Ouigo España, Helene Valenzuela, también presentes en el acto, han defendido el momento «muy positivo» que vive el ámbito ferroviario en España, sumándose a la tesis del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que el sector vive «su mejor momento».

Si bien el socio de KPMG Fernando Vizoso también ha respaldado esta opinión, ha puntualizado que hay ciertos cuellos de botellas en la infraestructura de algunas estaciones que hay que resolver.