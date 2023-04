Así atrae la Fundación ”la Caixa” a investigadores extranjeros a España y Portugal

La Fundación ”la Caixa” ha otorgado 105 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal.

Las 65 becas concedidas al doctorado INPhINIT y otras 40 al posdoctorado Junior Leader de la Fundación ”la Caixa” persiguen el doble objetivo de no sólo apoyar a jóvenes talentos para que realicen sus investigaciones en España o Portugal, también de atraer a investigadores extranjeros a estos países.

De los 105 becarios seleccionados en esta edición, 52 son españoles, de 19 provincias distintas, y 53 son extranjeros, procedentes de 21 países. De entre los extranjeros, Italia es el país con mayor número de becarios (17). La siguen Portugal (5), y Alemania, Brasil, Estados Unidos, México y Reino Unido, con 3 cada uno.

En cuanto a las especialidades, la biología molecular encabeza la lista con 11 becarios; la siguen la química física, la ingeniería biomédica y la biología matemática y computacional, con 5 becarios, y la física teórica y matemática, la astronomía y astrofísica y la neurociencia, con 4 becarios cada una.

Entrega de becas de doctorado y posdoctorado de la Fundación ”la Caixa”

20 millones de euros de dotación

El programa de becas de la Fundación ”la Caixa” es el más importante de los que promueven las entidades privadas de España y Europa. En total, la entidad destinará más de 20 millones de euros a esta promoción de becarios del Doctorado INPhINIT y el Posdoctorado Junior Leader.

Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de la Acción Marie Sklodowska-Curie COFUND, en el contexto del programa marco ‘Horizon 2020’. Para los próximos tres años, el Doctorado INPhINIT ha recibido una dotación total por beca de 122.590 euros, mientras que el Posdoctorado Junior Leader ha recibido 305.100 euros.

La dotación económica INPhINIT está destinada a cubrir los costes del becario según el siguiente desglose: 35.800 € por año que la institución de acogida dedicará a la contratación del becario, 3.500 € por año para gastos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto incluyendo inscripciones a conferencias, cursos, estancias, consumibles, equipamientos, costes de propiedad intelectual, entre otros, y recibirá un bonus de 7.500 € si el becario deposita la tesis en los seis meses posteriores a la finalización del tercer año de beca.

En cuanto a la beca del posdoctorado Junior Leader, cuenta con una dotación del total de 305.100 €, en tres pagos anuales máximos de 97.500 € según el siguiente desglose: 59.000 € por año que la institución de acogida dedicará a la contratación del becario de acuerdo con la legislación laboral vigente en España o Portugal.

Los costes de investigación suman 38.500 € por año para gastos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto incluyendo fungible, equipamiento, contratación de personal, inscripción a conferencias o cursos, estancias de investigación, costes de propiedad intelectual, entre otros.

Por último, cuenta con una beca familiar anual: 1.200 € (brutos) anuales por cada hijo dependiente, y una beca a la movilidad de 5.400 € para los becarios que necesiten un traslado de más de 50 km de distancia.

Investigación con formación transversal

Estas convocatorias ofrecen salarios competitivos y formación transversal. En el caso de las becas de doctorado, se refuerzan cuestiones como la comunicación científica, el bienestar emocional del investigador, el liderazgo y las oportunidades de financiación. Por otro lado, en las becas de posdoctorado, dicha formación potencia la carrera científica independiente como opción de futuro profesional y fomenta la innovación y el liderazgo.

Las becas de doctorado INPhINIT se dividen en la Convocatoria ‘Incoming’, para 25 investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de doctorado en centros de investigación españoles y portugueses acreditados con el Sello de Excelencia español Severo Ochoa, María de Maeztu o el Instituto de Salud Carlos III y unidades portuguesas acreditadas como ‘excelentes’ según la evaluación de la Fundação de Ciência e Tecnologia.

Asimismo, la Convocatoria ‘Retaining’, para 15 investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de doctorado en cualquier ámbito de investigación y cualquier universidad o centro de investigación en España o Portugal. Los candidatos deberán haber residido en España o Portugal menos de 12 meses en los últimos tres años.

Los becarios de doctorado INPhINIT tendrán un director de tesis, que los acompañará en el desarrollo de su tesis doctoral. Los becarios entregarán informes de seguimiento anuales, en los que detallarán sus principales logros y futuras metas de acuerdo con un plan de carrera profesional.

En paralelo, se revisarán las cuestiones éticas que puedan surgir a lo largo del desarrollo de la tesis. Asimismo, cada becario puede optar a la asignación de figuras de mentoría durante el periodo de la beca para facilitarle soporte en los aspectos prácticos relacionados con la llegada a su centro de destino y proporcionarle orientación en su carrera profesional.

El programa de becas posdoctorales Junior Leader incluye un programa de formación interdisciplinaria orientado a potenciar la innovación y el liderazgo y diseñado específicamente para los becarios por compañías internacionales líderes en el sector.

Además, cuenta con un programa de formación complementaria integral que incluye sesiones sobre comunicación científica, redacción y presentación de trabajos científicos, visión general del sistema de investigación, etc.; sesiones sobre bienestar, salud mental, autoconfianza, desarrollo personal, toma de decisiones, productividad y gestión del tiempo, etc.; y sesiones sobre desarrollo de carrera, trayectorias profesionales dentro y fuera del mundo académico, oportunidades de financiación, liderazgo y trabajo en equipo, etc.

Publicación de resultados de la investigación

Los becarios tendrán la oportunidad de participar en actividades organizadas por la Fundación ”la Caixa”, que tienen como objetivos dar a conocer sus proyectos de tesis y los resultados de su investigación al público general. Asimismo, podrán participar en las actividades que se organizan para favorecer el encuentro y el intercambio entre los miembros de este colectivo.

Estos encuentros son la mejor oportunidad para establecer contactos y crear nuevos vínculos con personas que se han formado en todo tipo de disciplinas en las mejores universidades y centros de investigación del mundo gracias a una beca de la Fundación ”la Caixa”.

El programa de becas de posdoctorado Junior Leader está destinado a la contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera investigadora en territorio español o portugués en las áreas de las ciencias de la salud y de la vida, la tecnología, la física, la ingeniería y las matemáticas.

Este programa tiene por objetivos fomentar la investigación de alta calidad e innovadora en España y Portugal y apoyar a los mejores talentos científicos, a quienes se les ofrece un entorno atractivo y competitivo en el que realizar una investigación de excelencia.

Con el objetivo de complementar su carrera investigadora, los becarios deben desarrollar una estancia internacional de tres a seis meses de duración, en una institución escogida libremente por ellos, lo que les permitirá aumentar sus competencias transversales.

“La financiación de la ciencia y la tecnología es fundamental para que el conocimiento humano no se quede estancado, para poder ir más allá y proponer nuevas soluciones a viejos problemas o a nuevos retos”, ha apuntado la directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, durante el acto de entrega de las becas en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

“El futuro que viene está en manos de personas con gran potencial como agentes del cambio, como cocreadores de un futuro en el que la larga lista de desafíos globales que existen sea cada vez más corta”, ha añadido.