MicroBank impulsa el sueño de un joven: restaurar una goleta y lanzar su negocio

El crédito concedido por MicroBank supuso un antes y un después en la vida de Pau Tatania, que vio en aquella financiación una oportunidad para convertir en realidad sus sueños.

Tras recibir un microcrédito de 25.000 euros, el joven pudo aprovechar su pasión por el mar y su experiencia previa como patrón para convertirse en un emprendedor y lanzarse al mar con una embarcación propia.

La historia de Pau Tatania

Tatania explica que todo comenzó cuando era patrón de otra embarcación histórica situada en Cadaqués. «Mi entonces jefe, viendo mi interés me animó a iniciar un negocio similar con un barco propio», recuerda.

«Encontramos un barco abandonado en un puerto cerca de Barcelona y, tras un proceso largo y laborioso, lo restauré junto con dos amigos», explica para acabar reconociendo que restaurar una embarcación de época fue todo un desafío.

Pau Tatania. Foto: CaixaBank.

Ahora, la histórica goleta Äran de 1903 se encuentra atracada en el puerto pesquero de Palamós y brinda la oportunidad de vivir experiencias inolvidables surcando las olas de la Costa Brava de la mano de la compañía World Sailing Experience.

«Nos dedicamos al turismo de verano y también al de invierno, alquilándola para eventos privados, o bien haciendo salidas organizadas», relata el emprendedor, quien expresa su satisfacción por que el proyecto empresarial haya sido todo un éxito y haya generado cuatro puestos de trabajo.

En la histórica embarcación no solo se pueden dar paseos por la Costa Brava, sino que también es posible disfrutar de degustaciones del producto local o maravillosas puestas de sol.

También se realizan actividades divulgativas, como salidas escolares en invierno «para enseñar a los más pequeños curiosidades sobre navegación, conservación marina y la vida en el mar».

Goleta Äran. Foto: CaixaBank.

«Lo que más me gusta de mi trabajo es que me permite compartir con los demás mi pasión por el entorno marino, algo que ha sido posible gracias al apoyo de MicroBank, que me ayudó a iniciar mi sueño junto con mi socio», enfatiza.

A pesar de que admite que emprender presenta muchos desafíos, especialmente, para los más jóvenes, recalca que con dedicación y perseverancia es posible alcanzar lo que más se ansía.