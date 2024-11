El Hospital Sant Pau y Huawei se alían para impulsar la transformación digital en la sanidad

Las nuevas tecnologías y, en especial, la inteligencia artificial, están cambiando la manera de trabajar en el ámbito sanitario. Así lo han puesto de manifiesto expertos del Hospital Sant Pau y Huawei en el encuentro Being Digi Sapiens in the Healthcare Sector, celebrado en el Recinto Modernista de Sant Pau (Barcelona), que ha tratado de analizar cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia en los hospitales y la vida de los pacientes.

Durante la jornada, los profesionales médicos del hospital destacaron los retos y oportunidades que la tecnología tiene en la salud, así como la colaboración público-privada para impulsar la innovación a través de la transformación digital en la atención sanitaria.

Así, destacaron distintos proyectos que están desarrollando en Sant Pau utilizando la tecnología, en colaboración con Huawei, para conseguir una medicina «predictiva, preventiva, personalizada y participativa». Por ejemplo, se ha puesto en marcha un nuevo grupo de investigación en Imagen Médica Avanzada, inteligencia artificial y Teanes.

Precisión, optimización y eficiencia

En este sentido, el uso de la tecnología es muy importante en el diagnóstico de la imagen para conseguir optimizar los procesos y hacerlos más eficientes. El doctor Josep Munuera, director del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Sant Pau, explicó que los algoritmos son mucho más precisos a la hora de captar las imágenes en una radiografía, TAC o similares, por lo que se ha conseguido reducir en 10 veces el tiempo de diagnóstico respecto a hace cinco años.

Por otro lado, el doctor Abdel Hakim Moustafa, director del Dimension Lab de Sant Pau, comentó los avances del hospital en el uso de la tecnología 3D: por ejemplo, el uso de las impresoras 3D se usa para generar réplicas personalizadas de cada paciente de distintos órganos, gracias a las cuales se puede reducir el tiempo de una intervención quirúrgica compleja, pues el proceso se puede haber trabajado antes con mucha antelación, mejorando la precisión y la seguridad de las operaciones.

El doctor Abdel Hakim Moustafa, director del Dimension Lab del Hospital Sant Pau, explicando el uso de la tecnología 3D. Foto: Huawei

Hakim Moustafa también puso en valor la «coordinación interdisciplinar» en el hospital, donde trabajan conjuntamente ingenieros biomédicos, médicos y enfermeros para aportar soluciones de salud digital.

Almacenamiento y seguridad

Asimismo, durante el evento también se recalcó la importancia del almacenamiento de datos y de la seguridad, para garantizar la privacidad y la protección y prevenir ciberataques, pero también para que los sistemas sean flexibles y adaptables, para que no se queden desfasados, y dar un buen servicio a los usuarios y también a los profesionales.

Un aspecto en el que trabaja Huawei con Sant Pau desde 2020, siendo su principal socio estratégico en sistemas de almacenamiento de última generación, para facilitar al personal médico un acceso casi instantáneo y con total disponibilidad a los datos de los pacientes cuando sea necesario.

El objetivo es «hacer la vida más fácil, conectada y segura para las diferentes comunidades de toda Europa«, subrayó Kenneth Fredriksen, vicepresidente senior de Huawei en Europa, con el «compromiso de asociarnos con organizaciones de todos los sectores para llevar soluciones digitales inteligentes a todos los rincones de la sociedad».

‘Being Digi-Sapiens’, un documental sobre la tecnología y la sanidad en Sant Pau

El evento también contó con la empresa Warner Brothers Discovery, que ha realizado, con el apoyo de Huawei, una serie documental, Being Digi-Sapiens, que muestra la contribución de las nuevas tecnologías a la sanidad en el Hospital Sant Pau.

El documental está presentado por la youtuber Simone Giertz, quien muestra como se ha pasado de almacenar los datos de los pacientes en notas manuscritas de los médicos a miles de puntos de datos repartidos por distintas plataformas, a menudo en forma de imágenes, como radiografías, ecografías o TAC.

Precisamente, otro de los aspectos que se trató fue el reto de conseguir integrar todos estos datos, organizarlos, con un adecuado proceso para anonimizarlos, con los que después poder trabajar desde los departamentos de innovación e investigación.

Además, los profesionales también quisieron recalcar la importancia que tiene poder explicar, a través de estos videos sencillos –como en la serie documental– el potencial que tiene la tecnología o la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, para conseguir reducir el escepticismo que pueda tener la ciudadanía ante estas nuevas y complejas tecnologías.