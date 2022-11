Telefónica Tech propone soluciones para desarrollar una agricultura inteligente

Telefónica Tech, la unidad estratégica de negocios digitales de Telefónica, cuenta con soluciones para el desarrollo de una agricultura inteligente que ayude al sector a hacer frente a desafíos tan importantes como el cambio climático, el crecimiento poblacional y el aumento de los precios.

El nivel de digitalización del sector agrícola es uno de los más bajos en España, a pesar de los importantes beneficios que genera la agricultura inteligente. Según el informe ‘Tendencias Agrifood 2022’ de Intec, la transformación digital de la cadena agroalimentaria “está en España a un 5% del nivel que debería estar”.

A esto se suma que la FAO calcula que en 2050 la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, fibras y biocombustibles que en 2012 para satisfacer la demanda mundial, que alcanzará los 9.000 millones de personas. Un objetivo difícilmente alcanzable si no se incrementa la superficie destinada al regadío, ya que produce el 40% de los alimentos del mundo ocupando solo el 20% de las tierras cultivadas.

En España, el sector agrícola acapara el 82,1% de los usos de agua (los hogares usan el 12,8% y el 5,1% restante se destina al resto de las actividades económicas). En efecto, el regadío es un elemento básico de nuestro sistema agroalimentario: la superficie regada en España representó un 22,9% de la superficie de cultivo en 2021.

A lo anterior hay que sumar otros desafíos como el crecimiento demográfico, la falta de relevo generacional y la pérdida de competitividad; el aumento de los costes energéticos, de fertilizantes, nutrientes o pesticidas, la reducción de la superficie cultivable debido al abandono del campo y a la presión urbana.

Desafíos del sector agrícola

Para hacer frente a estos desafíos la agricultura necesita abordar con urgencia su proceso de transformación digital, con el fin de optimizar los procesos y las operaciones para lograr cultivos más productivos y acortar los ciclos para aumentar la producción y satisfacer la demanda, ahorrar costes y ser más competitiva.

Asimismo, la digitalización del sector hace un uso eficiente de recursos escasos, como el agua, y reduce el uso de fertilizantes y fitosanitarios para que los cultivos sean más sostenibles y ecológicos. Y es que en España se prevé hasta 2040 una reducción generalizada de las precipitaciones y disponibilidad de agua del 5%.

A esto se suma, además, que consigue ahorrar energía y combustible en todo el ciclo de la agricultura (producción, suministro y logística) para reducir costes y emisiones contaminantes y causantes del efecto invernadero, como el CO 2 .

El director de nuevos negocios e industria 4.0 de Telefónica Tech, Andrés Escribano, ha apuntado que la digitalización del campo permitirá a las empresas “tomar mejores decisiones basándose en datos y contribuye al fomento de una agricultura más sostenible, más productiva y con menores costes, en función de la situación climática y del estado del suelo”.

Soluciones de Agricultura inteligente

Ante este reto, Telefónica Tech cuenta en su portfolio con soluciones para el desarrollo de una agricultura inteligente que abarcan la mayor parte del ciclo de los cultivos, incluyendo la planificación de la siembra, la monitorización del estado del cultivo, la prevención de enfermedades y fumigación, la gestión del riego, el procesamiento industrial y la trazabilidad de los productos desde la producción hasta el consumidor final.

Telefónica Tech tiene la capacidad de acompañar a las empresas en el proceso de digitalización del campo con el objetivo de que obtengan un mejor conocimiento del estado de su cultivo y puedan tomar mejores decisiones para la optimización de los recursos, reducción de costes y aumento de la productividad.

La solución de Agricultura de Precisión de Telefónica Tech capta datos mediante el despliegue de dispositivos IoT y de otras fuentes de datos, y aplica tecnologías Cloud, Big Data e Inteligencia Artificial para generar información que mejora la toma de decisiones y aumenta la productividad de los cultivos de forma sostenible.

Los sensores IoT captan y miden datos relacionados con la meteorología, el suelo y el cultivo (temperatura, humedad del aire, tierra y hojas, precipitaciones, salinidad, punto de rocío…) y de otras fuentes de información como partes meteorológicos o imágenes multiespectrales aéreas, satelitales o captadas con drones.

El uso de imágenes multiespectrales (en el espectro visible con separación de canales RGB y en el espectro infrarrojo) permite conocer con precisión el índice de vigor de los cultivos. Los índices de vigor se relacionan con la salud de las plantas y cultivos, que puede verse afectada por falta o exceso de humedad o de nutrientes, plagas o enfermedades, y su análisis permite planificar tareas de siembra y fertilización inteligente, y estudiar la evolución del cultivo.

Por su parte, los drones con comunicaciones 4G o 5G permiten optimizar los insumos utilizados en la siembra y fumigación de cultivos, así como controlar y monitorizar plagas, ganado y/o fauna salvaje.

Toda esta información recopilada por los dispositivos IoT y otras fuentes de datos se incorpora a una plataforma cloud que ofrece funcionalidades de gestión agronómica y capacidades de Inteligencia Artificial. Así se consigue tener mejor conocimiento del estado de los cultivos, del entorno y del suelo y visibilizar y tener imágenes reales de la explotación agrícola para después planificar de forma eficiente las labores del campo y el uso de los recursos económicos, materiales, humanos, energéticos y medioambientales para ahorrar costes e incrementar el rendimiento y la eficiencia.

Permite, además gestionar la maquinaria agrícola conectada (como tractores y cosechadoras) y optimizar sus operaciones para ahorrar combustible y evitar emisiones contaminantes y de CO2; como también prevenir plagas o evitar enfermedades en el cultivo gracias a algoritmos de Inteligencia Artificial que indican el nivel de riesgo que tiene el cultivo de sufrir daños, como los causados por hongos.

Gestión inteligente de los sistemas de riego

La gestión inteligente del riego es una de las soluciones que genera mayores beneficios medioambientales y operativos al automatizar y optimizar todas las etapas de riego de los cultivos. Se realiza mediante la implementación de dispositivos IoT o de soluciones de agricultura de precisión junto con sistemas de telemetría y telecontrol, como válvulas automatizadas.

Esta solución permite gestionar de forma inteligente el consumo de agua para el riego a partir de los datos obtenidos por los sensores, monitorizar el consumo y la presión del caudal, realizar recomendaciones de riesgo eficiente a través de algoritmos y establecer alertas y notificaciones ante excesos o faltas de presión o caudal.

La combinación de los datos extraídos de fuentes de información, como sensores e imágenes satelitales, con los sistemas de telemetría y telecontrol basados en IA permiten a las empresas optimizar los recursos hídricos, el rendimiento y la eficiencia operativa gracias a una reducción del consumo de agua.

Asimismo, posibilita que las empresas puedan tomar medidas de forma anticipada ante el riesgo de fugas y roturas en los sistemas de almacenamiento y distribución del agua de riego.

Agricultura Vertical

La Agricultura Vertical es otro ejemplo de cómo la tecnología permite abordar los retos a los que se enfrenta la agricultura. Consiste en cultivar en espacios cerrados en un entorno digitalmente controlado a través de tecnologías IoT, 5G, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

La Agricultura Vertical basada en tecnología aeropónica permite cultivar plantas en un entorno aéreo o de niebla, sin hacer uso de suelo y controlando con precisión también el espectro de luz al que está expuesto el cultivo.

La Agricultura Vertical permite automatizar todo el ciclo productivo gracias al uso de sensores IoT y tecnologías de nueva generación como ‘Machine Learning’, conectividad gestionada y ‘blockchain’.

Esta tecnología desarrolla más producción orgánica por unidad de superficie gracias a la disposición en vertical de las plantas y al control del entorno. Tiene un bajo impacto medioambiental y un consumo mucho menor de agua. Puede extraer agua de la humedad del aire, por condensación, ahorrando hasta el 95% del agua necesaria, equivalente a un cultivo con independencia hídrica. También se reduce el uso de energía, que puede obtenerse de fuentes renovables otorgando al cultivo independencia energética.

Al suceder en un entorno cerrado, las condiciones climáticas, las estaciones del año, incluso los ciclos solares diarios —que se sustituyen con iluminación LED avanzada— no afectan al cultivo, lo que permite incrementar el número de cosechas al año. Por el mismo motivo no se ve afectada por plagas o enfermedades. Esto hace innecesario el uso de pesticidas y fitosanitarios, por lo que no genera desechos ni contaminantes al medio ambiente.

Tecnología ‘blockchain’ en la agricultura

La tecnología ‘blockchain’ permite la creación de ecosistemas confiables para el intercambio digital de información. En ellos, gracias a la criptografía, los datos que se registran o comparten entre los participantes de una red no pueden alterarse, modificarse o eliminarse sin dejar evidencias de ello, incluyendo la autoría de la información que se transporta y almacena en las redes.

La plataforma TrustOS de Telefónica Tech facilita el uso de la tecnología ‘blockchain’ en el sector agrícola al permitir la trazabilidad de todo el proceso productivo desde el lugar de producción primaria en el campo – registrando fertilizantes o eventos como la siembra o vendimia –, hasta el lugar de venta donde se encuentra el consumidor final – registrando cargas y descargas y emitiendo certificados de autenticidad –, garantizando la autenticidad y seguridad alimentaria en todo el proceso.