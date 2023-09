Cómo los videojuegos ayudan a desarrollar una tecnología más accesible

El nuevo capítulo de Mejor Conectados tiene como protagonista a Brian Albacete, un chico de 21 años procedente de Almería más conocido como Brianeitor.

Este gamer y creador de contenido con diversidad funcional y tres millones de seguidores en redes sociales es conocido desde hace meses por su papel en CampeoneX, secuela de la exitosa y galardonada Campeones, de Javier Fesser, que ya protagonizó un encuentro de Mejor Conectados.

Brianeitor sufre atrofia muscular degenerativa con espina bífida, un conjunto de enfermedades que debilitan su cuerpo de manera progresiva. Como creador de contenidos en Team Heretics, equipo de e-sports y creadores de contenido, muestra su realidad, contando cómo es el día a día de una persona con discapacidad, así como las limitaciones a las que se enfrenta.

Asimismo, los contenidos de Brian enseñan valores a personas que están pasando por la misma enfermedad o circunstancias complicadas, ayudándoles a avanzar y a cambiar la actitud ante la vida. Hoy, Brianeitor se ha convertido a través de su canal de Twitch, en uno de los streamers más reconocidos.

Videojuegos con tecnología accesible

A pesar de su fama en redes sociales, los videojuegos son la verdadera pasión de Brianeitor. Debido a su enfermedad, que limita la movilidad de las manos y los brazos, Brianeitor juega solo con algunos botones de los mandos.

Muchas empresas no se interesan por el segmento de la población con problemas de accesibilidad, por lo que gamers como Brian no pueden acceder a una gran cantidad de videojuegos que no ofrecen estas herramientas de accesibilidad.

La posibilidad de que un juego sea accesible significa directamente que personas con discapacidad física puedan disfrutarlo o no. Por eso, Brian cree que la concienciación y la visibilidad de estas realidades pueden animar a las grandes compañías y distribuidoras a dar valor a personas con discapacidad o enfermedades raras, y motivar el cambio.

Según Brianeitor, personajes públicos con mucho alcance, como el streamer Ibai Llanos o el paratriatleta con esclerosis Ramón Arroyo, pueden hacer visibles problemas que antes pasaban inadvertidos para la gran mayoría de la población. Así, Ibai ha hablado de la realidad sobre videoconsolas o videojuegos que no garantizan el juego de personas con discapacidad a sus 12 millones de seguidores.

Gracias a la tecnología accesible, Brian puede jugar y compartir con sus seguidores su pasión por los videojuegos y mostrar a sus seguidores con discapacidad una nueva posibilidad de divertirse, relacionarse, encontrar una afición que impulse sus ganas de disfrutar y compartir cambiando su humor y aportando a su salud mental.

Beneficios de la tecnología accesible

La democratización de la tecnología y el acceso a ciertos lugares culturales y comerciales aporta un cambio radical en el día a día de millones de personas. Eso supone grandes avances en dos vertientes: la social y la económica.

Los beneficios sociales de la accesibilidad incluyen, como ya hemos visto, la posibilidad de jugar a ciertos juegos. La situación actual se traduce en discriminación por parte de los desarrolladores y marca que los crea y distribuye, ya que reduce las capacidades sociales y aísla a estas personas.

Asimismo, la accesibilidad ofrece beneficios económicos, ya que sin ella las empresas pierden oportunidades. “Sin la tecnología no habría redes sociales, sin ella no hubiese podido conectar con toda la gente”, declara Braineitor.

Según Brianeitor, aunque a muchas personas le asuste lo diferente, lo diferente pueden ser caminos nuevos. Lo diferente puede ser el inicio de algo increíble que merece la pena conocer y vivir.

Eso fue lo que pensó el gamer cuando se le presentó la oportunidad de ser el protagonista de la película CampeoneX. Cuando llevaba apenas tres meses creando contenido en las redes, le llegó la oportunidad de presentarse al casting. No lo dudó y mandó tres vídeos, tras lo cual le dieron el sí para ser uno de los protagonistas de la película. Lo que llegó después fue un cúmulo de experiencias que él resume como las mejores de su vida.

Gracias a protagonizar esta película, la popularidad de Brian ha crecido y, con ella, también su mensaje de realidad sobre las personas discapacitadas y la necesidad de accesibilidad universal. “Cuanta más gente me vea, más gente luchará por ello”, concluye.

¿Qué es Mejor Conectados?

‘Mejor Conectados’ es una iniciativa de Telefónica para inspirar a las personas a ser capaces de lograr lo que se propongan, con el objetivo de poner en valor el poder de las conexiones humanas. “Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas”, afirma el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

De la plataforma merece la pena destacar su apartado ‘Inspírate’, en el que encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros de la mano de Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià o la nadadora paralímpica Teresa Perales, entre otros.

Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia; de Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en ‘Mejor Conectados’ podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Iñaki Gabilondo, Toni Nadal o María Zabala, entre otros, ofrecen en primera persona consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.