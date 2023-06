El complejo eólico de Os Ancares pone en pie de guerra a Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción de Galicia clama contra la avalancha de proyectos eólicos en Os Ancares. La asociación ha denunciado que el complejo eólico que se proyecta sobre esta sierra dejará efectos «críticos» en el ambiente.

«La evaluación ambiental no consideró adecuadamente los impactos acumulativos del conjunto de los proyectos eólicos previstos», ha declarado la asociación en un comunicado. Es por ello que Ecologistas en Acción ha ponderado que los proyectos eólicos que conforman el denominado Complejo eólico dos Ancares, donde se incluyen los proyectos de Reboiro, Chan do Marco, Serra da Piñeira, Serra da Lagoa, Serra do Colmo, Serra do Furco, Restelo, Monteiro y Levente, han sido ubicados en una área geográfica con un alto nivel de ocupación por los parques eólicos ya instalados y en trámite.

Además, los ecologistas han considerado que las áreas adyacentes a otras de desarrollo eólicos padecen un alto nivel de ocupación de aerogeneradores.

En este sentido, desde Ecologistas en Acción han manifestado que «el resultado de esto se deduce un alto nivel de ocupación y saturación en una área restringida y un notable incremento en el establecimiento del efecto de barrera y vacío en un entorno con especies sensibles».

La asociación ha avisado de que estas obras generarán un efecto sinérgico y acumulativo de impactos. Entre los efectos ha destacado los que producirá sobre la avifauna que, según Ecologistas en Acción, «es incompatible con las necesidades de estas poblaciones».