La huella en Europa de Esprit, destino de directivos de Zara al salir de Inditex, se desvanece

La empresa alemana Esprit, que fichó a directivos de Inditex -como José María Castellano– tras su salida de la multinacional gallega, ultima la venta de su marca en Europa. La compañía, que llegó a ser uno de los grandes grupos de distribución del mundo, ha vendido los derechos de su negocio en el Viejo Continente al fondo de inversión británico Alteri, propietaria del grupo alemán de moda CBR Fashion.

Según avanza Moda.es, la cifra de la operación, por el momento, no ha trascendido. Alteri no tiene intención de continuar operando el negocio actual. Por ello, la adquisición supondría el cierre definitivo de las más de 56 tiendas que Esprit tiene en Alemania y el despido de unos 1.300 trabajadores.

El cierre de la operación también supone la liquidación de todas las filiales del grupo en el mercado europeo y la venta de todo el stock de la compañía. Tal y como destaca la prensa local, los planes del fondo de inversión pasan por retomar la fabricación y venta de artículos en Alemania.

Liquidación de todas las filiales

A finales julio Esprit comunicó que, después de años de malos resultados, liquidaba todas sus filiales con el objetivo de salvar la marca y evitar que entrase en un concurso de acreedores, así como su intención de comenzar a operar como gestor de marca con licenciatarios para diferentes categorías de productos y en distintos mercados .

El pasado mayo, Esprit Europe GmbH y otras seis empresas del grupo se declararon insolventes bajo autoadministración. Se trataba del segundo procedimiento de insolvencia en cuatro años para la compañía, que despidió a cerca de un tercio de la su plantilla y cerró 100 sucursales tras el estallido de la pandemia del Covid-19. Previamente ya se había declarado en quiebra tanto en Bélgica como en Suiza. Tras la venta del negocio alemán a Esprit le quedaría por solucionar la venta de otros mercados como Estados Unidos o China.

Destino después de Inditex

Esprit también fue el destino de parte del talento de Inditex. A finales de 2014 José María Castellano Ríos, ex vicepresidente y ex consejero delegado de la multinacional con sede en Arteixo, ingresó como consejero independiente no ejecutivo, y también miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Gestión de Riesgos. En mayo de 2019 abandonó la empresa para incorporarse en el consejo de la socimi Millenium, especializada en hoteles de lujo.

Además de Castellano, también formaron parte de la compañía alemana José Manuel Martínez Gutiérrez (ex director de Distribución y Operaciones de Inditex), Rafael Pastor (responsable de producto), Paula Dumont (de la línea de accesorios y calzado) o Arndt Bockmann, entre otros.