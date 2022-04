La Agencia de Control Alimentario sanciona a Leche Río, el mayor grupo lácteo gallego

La Agencia de Información y Control Alimentarios ha sancionado a Leche Río, el mayor grupo lácteo de capital gallego. La empresa indica que ha recurrido la multa, ya que el procedimiento no se debe a irregularidades en los contratos con las granjas, sino a no remitir la información requerida por este organismo respecto a los mismos.

En un comunicado, la empresa que dirige Carmen Lence aclara que «la empresa no ha sido sancionada porque los contratos no incluyan la información mínima que es obligatoria de acuerdo con la Ley de cadena alimentaria», sino por no remitir esa documentación.

Sin culpa ni dolo

La sanción, impuesta por «incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones», ha sido recurrida por Leche Río al entender que «se trata de un error administrativo, sin culpa ni dolo, por lo que no debe acarrear una sanción».

El recurso se tramita ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, mientras está pendiente la celebración de la vista en el próximo mes de mayo.

Este procedimiento fue desvelado por la asociación Agromuralla, quien también informó de sanciones a Lactalis, la multinacional francesa con sede en Vilalba y el mayor operador del mercado gallego, y a Celega.