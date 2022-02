La conserva gallega amenaza con cierre patronal

La crisis de la conserva va a más. La Federación de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Feicopesca) ha anunciado un posible cierre patronal del sector conservero en el mes el marzo para preservar la “integridad física” de los trabajadores. Tal como ha informado la patronal, el pasado 2 de febrero propuso un acuerdo de cierre de convenio a sindicatos que suponía, entre otras cuestiones, incrementar un 7,5% las tablas salariales en 2022 sobre los valores actuales. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y se produjeron varios días de huelga.

“Posteriormente, las centrales sindicales han declarado, sin oportunidad previa de negociación, una nueva manifestación y tres jornadas de huelga seguidas en el mes de marzo”, ha lamentado Feicopesa. Por ello, debido a esta “grave” situación, la asociación ha anticipado que se han comenzado las gestiones para abordar un cierre patronal durante toda la semana del 14 de marzo (cuando estaban convocados los días de huelga), una decisión motivada por la “firme voluntad” de preservar la “integridad física” de todos los trabajadores “tras los incidentes ocurridos durante las últimas jornadas de huelga”.

Impacto económico

“Desde Feicopesca lamentamos el duro impacto económico que dicha acción pudiera tener, al tratarse de una semana completa de suspensión de contratos en el mes de marzo, reiterando la voluntad permanente de diálogo y acercamiento. Por tanto, solicitamos moderación a las centrales sindicales y proporcionalidad en sus decisiones, apostando por cancelar sus medidas de presión de forma inmediata y sentarse en la mesa de negociación”, han subrayado.

La asociación ha indicado que espera que la negociación se pueda resolver antes de dicho cierre patronal para que no tenga repercusiones económicas para el sector. Los sindicatos no han tardado en reaccionar y han indicado que esta iniciativa “vulnera un derecho fundamental” como es el de huelga, debido a que esa misma semana han convocado varios días de protesta al no haber conseguido un acuerdo de convenio colectivo.

“Atentado a la democracia”

Así, Rosa Abuín, de la CIG, ha lamentado que la patronal “deja mucho que desear” si la respuesta a la convocación de huelga es un cierre patronal en vez de convocar la mesa de negociación.

“Queremos saber cuál es la justificación, porque en las anteriores manifestaciones hubo un solo incidente en toda Galicia. El comportamiento de los piquetes informativos fue excepcional”, ha reivindicado Abuín. En la misma línea ha hablado Pedro Comesaña, de CC OO, que han lamentado que un cierre patronal esos días supondría una “vulneración de un derecho fundamental” como es el derecho a huelga. “Es un atentado contra la democracia”, han criticado.

“Nos parece que lo único que intentan es desmovilizar. No sé hasta qué punto puede ser legal porque tenemos convocada una huelga a nivel estatal. Me parece una barbaridad que saquen un comunicado en este sentido”, ha criticado.