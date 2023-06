La Justicia echa por tierra la autorización de la Xunta a un segundo parque eólico de Greenalia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la autorización de la Xunta de Galicia a Greenalia para desarrollar el parque eólico Bustelo, situado entre los concellos de Coristanco y Carballo, al considerar que se produce una “fragmentación indebida”.

Se trata del segundo parque cuya autorización es tumbada por parte del alto tribunal gallego, que ya anuló la autorización administrativa previa, de construcción y de utilidad pública del Campelo a principios de junio.

Leer más: Luz verde del TSXG a Greenalia para reactivar el desarrollo de un parque eólico de casi 50 megavatios

El TSXG ha estimado el recurso interpuesto por la asociación ambientalista Adega contra la decisión de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de junio de 2021, por la que le concedió las autorizaciones a la promotora.

Lío en la comunicación del fallo

Sin embargo, la comunicación de la sentencia ha dado lugar a un equívoco. Y es que este lunes, Greenalia informó de que reactivaba el desarrollo del parque al desestimar la justicia el recurso de Adega. La alegría le ha durado poco a los de Manuel García ya que este martes, el TSXG ha informado, en una nota aclaratoria, que la sentencia, que se notificó el pasado viernes a las partes, contaba con un “error material evidente”. En la misma, el tribunal indicaba que el recurso de Adega se “desestimaba”, al contrario de la decisión real.

“Ese error era claro, porque contradecía toda la argumentación de la sentencia, la cual no varió. La Sala no pudo notificar hasta hoy (martes) el auto con la corrección, solamente de esa palabra, detectada el viernes. Ese error era claramente visible para cualquier persona que leyese la sentencia porque la desestimación era del todo incongruente con la argumentación jurídica de la resolución”, explica. “Además, la Sala ya se pronunció sobre las mismas alegaciones en otros fallos. El último, notificado a las partes el pasado 1 de junio, en el que el TSXG anuló, por los mismo motivos, la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto del parque eólico Campelo, situado en Coristanco y Santa Comba y promovido por la misma empresa”, apunta, en relación al anterior fallo sobre otro parque de Greenalia.

«Fragmentación indebida»

En la sentencia, los magistrados consideran probado en la sentencia que se produjo una indebida fragmentación del proyecto del parque eólico. Así, recalcan, al igual que en el fallo en el que la Sala anuló, el pasado 1 de junio, la autorización para construir el parque eólico de Campelo, que se ha reconocido abiertamente, por parte de los letrados de las codemandadas, «que se ha producido la fragmentación de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos –Campelo, Monte Toural y Bustelo– que, en realidad, no eran autónomos, sino integrados y dependientes entre sí, al compartir estructuras y conexiones, a pesar de que las solicitudes se formularon en fechas distantes entre sí». El TSXG, por tanto, concluye que la evaluación ambiental ordinaria tendría que haber sido única.

Además, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo recuerda que el artículo 36.1 de la Ley de Evaluación Ambiental impone que los informes sectoriales se deban obtener antes del trámite de información pública. «Así pues, tanto la ley estatal como la directiva citada contenían un mandato claro en orden a conseguir los informes sectoriales antes de someter el proyecto y el estudio ambiental al trámite de información conjunto (cada uno por su plazo)», indica el TSXG,

También destaca que cuando se sometió el proyecto al último trámite de información pública (por un plazo de 15 días) aún no se habían recibido todos los informes sectoriales. «De ello resulta que quienes ya alegaron o quienes aún no lo habían hecho en el plazo otorgado no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban, en un trámite que necesariamente tenía que realizarse antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía», concluyen.

Greenalia ya ha gastado 7 millones

Este lunes Greenalia emitió un comunicado en el que indicaba que procedía a “reactivar el desarrollo del parque eólico Bustelo, una vez recibida una notificación del TSXG contra la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Adega”.

“Ante esta desestimación Greenalia entiende viable la continuidad de este proyecto, cuyo presupuesto de ejecución es de 35 millones de euros. Una cifra de la que ya se ha invertido el 20%, más de 7 millones, una vez que la obra civil y los contratos de suministros de los diferentes materiales, incluidos los aerogeneradores, estaban firmados. El parque eólico, de 45 MW, prevé la movilización de 175 empleos”, apuntaba la compañía.

En cualquier caso, la Justicia está anulando la autorización administrativa del parque, por lo que la compañía podría volver a solicitar la misma.