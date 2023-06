Beatriz Mato (Greenalia) carga contra Sorogoyen por las críticas al modelo eólico en los Goya

El desarrollo renovable en Galicia ha generado también contestación social, con importantes manifestaciones contra el impacto en el territorio de la implantación de las tecnologías. Esto ha sucedido principalmente en la eólica terrestre, pero empieza a germinar también con la eólica marina por las reticencias del sector pesquero. Las empresas no pasaron por alto este rechazo en parte de la sociedad durante el encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Abanca sobre el futuro de la energía, que se celebró este viernes en Santiago. Su interpretación es dual, pues por un lado admiten errores a la hora de explicar y dialogar con los vecinos, pero también consideran que las críticas están «amplificadas», es decir, que da la impresión de que el rechazo es generalizado cuando se circunscribe a una parte minoritaria de la sociedad.

En la mesa se sentaron representantes de Reganosa, Greenalia, Norvento y el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya. Fue Beatriz Mato, consejera y directora de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Greenalia, la que primero entonó el mea culpa. «A la hora de convencer a la ciudadanía nos ha faltado pedagogía y mucho diálogo«, dijo la exconselleira de Medio Ambiente, quien consideró lógico que, en el proceso de implantación de un parque eólico, un vecino piense que se va a invadir su territorio y su paisaje si no está entendiendo el proyecto.

«Es importantísimo que las empresas promotoras lleguemos antes que los que quieren contaminar intentando decir que las renovables son malísimas y que te pongan con un parque eólico es malísimo. Si tu llegas y te explicas, dialogas y consensuas cómo va a ser el parque eólico, y además les explicas que no vas a construir y marcharte sino que te vas a quedar y ser un vecino más, y como buen vecino me voy a presentar y vamos a ver cómo podemos hacer cosas juntos por la comunidad y por el Ayuntamiento, yo creo que ahí es imposible que se genere ese rechazo», explicó Mato.

De la autocrítica a los Goya

Previamente, Rodrigo Díaz, director de Operaciones y Desarrollo de Reganosa, había matizado que, a su juicio, ese rechazo está «amplificado», es decir, que parece mayor del que realmente es. Beatriz Mato coincidió: «Yo también creo que las críticas están amplificadas y hay un amplificador interesado. Lo máximo para mí fue en los Goya, donde tenemos a una industria, la del cine, que se mete con otra industria, la de las renovables. ¡Pero, por favor, yo no me meto en cuántos Oscar tienes, te llevas los Goya y ya está!», reprochó.

«¿Te refieres a la película As Bestas?», preguntó la moderadora del debate.

«No, no, la película es muy buena. Me refiero a un señor, que me parece muy bien, pero cuando cojas una bandera piensa bien lo que tiene detrás, especialmente si lo haces con una intención, que yo no sé si es política o no, pero hay una intención», insistió Mato.

¿Te puedes creer que una organización pueda anunciar públicamente que va a recurrir las 70 autorizaciones de parques que se acaban de conceder en Galicia? ¿Todas están mal? Evidentemente hay otro objetivo detrás que no es la preservación del medio ambiente», concluyó Mato.

El director de la película, Rodrigo Sorogoyen, mostró en la gala su solidaridad con los colectivos que luchan contra la implantación de parques en el área de Sabucedo, donde se rodó el film. «Los caballos salvajes que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad. Son de los montes de Sabucedo, en Galicia, y las gentes de Sabucedo nos han enseñado a amar la fauna y la flora, a amar los animales de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están proyectando cuatro parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio irreparable para la fauna y la flora. Todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa de los caballos y de sus montes», dijo, culminando con el lema Eólica sí, pero non así.

El manual de resistencia

José María González Moya, de la asociación de empresas renovables, puso números sobre la mesa. Aludió a los estudios que sitúan a España entre los países más favorables al desarrollo de las energías renovables, con porcentajes que alcanzan valores próximos al 90% de la población. Sin embargo, advirtió que cuando se pregunta por la implantación de renovables en el propio territorio del encuestado, ese porcentaje sigue siendo mayoritario, pero baja hasta el 53%. «Es sobre esto sobre lo que tenemos que trabajar», señaló.

En todo caso, González Moya advirtió que llegó a tener en sus manos una suerte de manual de resistencia frente a las renovables, en el que se daban pautas sobre la estrategia para oponerse a los proyectos, aspectos incluso discursivos como poner énfasis en los beneficios de las empresas. «Yo no sé quienes están detrás de eso, supongo que unos pocos que hacen mucho ruido, pero si entre todos como sociedad nos sentáramos para ver qué tenemos que hacer nos pondríamos de acuerdo, pero con esos del no a todo no vamos a poder», concluyó.