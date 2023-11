Trabajadores de Inditex exigen en Arteixo la igualdad de derechos en centros logísticos

Concentración de los trabajadores de Inditex frente a la sede de Arteixo para reclamar un acuerdo marco que regule la igualdad de derechos de los trabajadores, «independientemente del centro logístico en el que trabajen». Durante la protesta, que ha tenido lugar este lunes, se han escuchado proclamas dirigidas por las decenas de trabajadores de centros logísticos de toda España concentrados se han dirigido a la actual presidenta del grupo, Marta Ortega. A ‘Vas a heredar un conflicto laboral’ o ‘Marta, escucha, Inditex está en lucha’, se han unido entre fuegos y bengalas, ‘Si no hay igualdad, las prendas no saldrán’ y ‘Si no hay negociación, se para la producción’.

Los manifestantes han ocupado algunos carriles de la Avenida que da acceso al complejo de la empresa y, ya pasada media hora del inicio de la protesta, han conseguido entrar al recinto, aunque sin acceder a los edificios principales.

«Llevamos 10 años reivindicándole a Inditex la necesidad de un espacio de diálogo social en el que estemos representados todos los centros logísticos del grupo. Espacios de diálogo social que ya existen en otros sectores de la misma multinacional», ha explicado Ainhoa Salvador, de la sección Interempresas de Comisiones Obreras del grupo Inditex.

Además, ha matizado que un acuerdo marco no supone «acabar con la negociación propia de cada centro logístico», algo que, ha denunciado, se está utilizando como «argumento para engañar de una forma poco ética a las plantillas».

Permisos retribuidos

Entre las desigualdades que ha citado, está la diferencia de permisos retribuidos. «¿Cómo es posible que un permiso en caso de fallecimiento, los días que te correspondan sean en función de si trabajas en un centro u otro?, ¿cómo es posible que una ayuda social tenga un importe mayor o menor en función del centro logístico donde trabajas? y ¿cómo puede ser algo tan básico como la compensación de salario en situación de IT que de ello dependa si trabajas en un centro u otro?», se ha preguntado Salvador.

«Hay que garantizar la carga de trabajo, las inversiones y el empleo en todos los centros logísticos y eso solo se podrá hacer mediante un acuerdo marco. Es necesario atajar la subcontratación, tanto de las tareas propias como de las que no lo son, puesto que se subcontratan a empresas en peores condiciones que las nuestras. Y es necesario fijar un salario mínimo en la logística, así como una jornada máxima, de tal forma que si mañana abren un centro de trabajo nuevo, las personas que trabajen en él no tengan que regirse por los convenios con sus garantías mínimas hasta que tengan capacidad de negociar su propio acuerdo de condiciones», ha defendido.

Considera que Inditex tiene que «recapacitar», que no puede «seguir fomentando la desigualdad» entre los centros logísticos y, advierte que, mientras que no lo haga, seguirán reivindicando un acuerdo marco y seguirán con el calendario de reivindicaciones. La siguiente será en Madrid el próximo mes de diciembre