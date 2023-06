Beiras: «Nunca hablé mal de Yolanda Díaz, no le doy munición al enemigo»

Xosé Manuel Beiras es uno de los responsables del ascenso político de Yolanda Díaz e inspirador de los principios fundacionales de Podemos. Fue aliado de la formación de Pablo Iglesias en las mareas municipalistas y en En Marea, hasta que todo ese espacio saltó por los aires por las disputas internas. El histórico líder nacionalista, en su momento primer espada del BNG, llegó a admitir que se sintió traicionado por Díaz cuando se produjeron las refriegas internas en el espacio que intentaba aunar el nacionalismo gallego con la izquierda española. La ministra de Trabajo se alineó entonces con Podemos, en una maniobra que ahora ha sido muy recordada por el choque entre la formación morada y Sumar. Beiras aupó a Díaz en Galicia y Pablo Iglesias en Madrid, y a ambos dejó atrás.

Sin embargo, lejos de la postura beligerante de Unidas Podemos, Beiras aboga por la concordia. Ha saludado el acuerdo entre las izquierdas «españolas», opción política que no es la suya actualmente. «Nunca hablé mal de Yolanda (Díaz), me negué. No le doy munición a mi enemigo principal«, ha advertido, en relación a los análisis políticos que lo mencionan actualmente a raíz del proceso negociador de Sumar y Podemos. «Les deseo muy buena suerte y lucidez y serenidad y que enfunden las navajas, por lo menos, hasta dentro de diez años. Unos y otras, no es solo un individuo, es del colectivo», dijo en una entrevista con Europa Press.

El voto nacionalista

Beiras alerta sobre la situación de «emergencia» ante el crecimiento de la «ola fascista» y sitúa el próximo 23 de julio como fecha clave en la que «los nacionalismos emancipadores del Estado» serán «una palanca muy importante, una división panzer muy importante» para frenar «el retorno del fascismo, que es el enemigo principal».

«Yo puedo fiarme más de eso, por lo que hemos visto, que de lo que pueda hacer la izquierda española propiamente dicha», ha manifestado. Con motivo de su posición para el 23 de julio, en la que ha defendido votar en clave «nacionalista», que ahora está representada en las «instituciones» por el BNG, el partido que abandonó para fundar Anova.

El impacto de las municipales

Analizadas las elecciones municipales del 28M, en el que la izquierda «perdió» (apoyos) pese a las políticas impulsadas por el Gobierno «más progresista» de la democracia –que no obstante fue «incapaz de cortarle la cabeza a la serpiente» por haberse quedado en políticas sociales, pero «moderadas– observa que en el conflicto de cuestiones nacionales: «Perdió el chovinismo español frente a los nacionalismos emancipadores y, especialmente, los progresistas. Y esto es un dato que no puedo dejar de tener en cuenta», afirma.

Beiras no ha mencionado al BNG de forma expresa, pero ha sido claro al referirse a la «presencia de ese nacionalismo social, ideológico, cívico, en las instituciones parlamentarias», en clara alusión al Bloque, organización política que también contribuyó a fundar y de la que se escindió en 2012. En este punto, ha hecho un inciso para destacar los resultados de las mareas municipalistas el 28M, que permiten ser «llave» en gobiernos progresistas con más de 70 ediles en las corporaciones locales.

Para Beiras, «el baluarte de lo que puede ser el segmento decisivo en estas elecciones está fuera de la España estricta, está en el nacionalismo emancipador gallego, euskaldún y catalán». «El combate ahora es contra el proceso de fascistización. El retorno del fascismo es el enemigo principal«, ha advertido.